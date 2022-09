Ottantotto tasti a Villa de Claricini Dornpacher

Nuovo appuntamento nel segno della musica classica a Villa de Claricini Dornpacher, realizzato in collaborazione con Accademia Ricci. Domenica 18 settembre 2022 alle 19.30 sarà infatti ospite della dimora seicentesca situata a Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale, il celebre Duo pianistico Schiavo-Marchegiani, con un programma che spazierà da Mozart a Schubert, da Brahms a Rossini.

Nato nel 2006, il Duo pianistico Schiavo-Marchegiani è apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle sue interpretazioni. Molto attivi anche come solisti, Sergio Marchegiani e Marco Schiavo hanno tenuto molte centinaia di concerti in tutto il mondo, suonando nelle sale più prestigiose. Non mancano nel loro importante curriculum esibizioni con importanti orchestre – fra queste i Berliner Symphoniker, la Royal Philharmonic Orchestra, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra – e registrazioni per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (RAI Radio3), Repubblica Ceca, Germania, Bulgaria, Russia, Messico e Hong Kong.

Marco Schiavo e Sergio Marchegiani sono artisti Decca. Nel 2014 la prestigiosa etichetta pubblica il loro primo CD dedicato a Franz Schubert che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica specializzata. Nel 2018 esce il secondo CD - dal titolo “Dances” con le Danze Ungheresi e i Valzer op. 39 di Johannes Brahms – e l’anno successivo un terzo CD con i Concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e il Concerto per pianoforte a 4 mani di Kozeluch registrati a Londra con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Gudni A. Emilsson. Nell’estate 2021 è uscito “Mozart for two”, il nuovo CD interamente dedicato alle Sonate di Mozart.

I due artisti hanno studiato con grandi didatti quali Ilonka Deckers Küszler, Alexander Lonquich, Bruno Canino, Franco Scala, Aldo Ciccolini e Sergei Dorenski. Insegnanti nei Conservatori di Alessandria e Potenza, sono spesso invitati a far parte di giurie di concorsi internazionali e tengono masterclass in tutto il mondo (Spagna, Serbia, Turchia, Stati Uniti, Messico, Kazakhstan, Giappone, Australia, Brasile, ecc.).