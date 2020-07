Ottimo avvio per 'Chi porta la citronella?'

Si è tenuto venerdì sera il primo appuntamento della rassegna estiva "Chi porta la citronella?", dal titolo "Note d'eros". Circa un centinaio gli spettatori che, nella cornice del parco della casa dello studente e nel rispetto delle limitazioni Covid, hanno potuto assistere allo spettacolo organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Fiume Veneto, guidato da Donatella Azzaretti.

Tiziano, Lotto, Modigliani, Courbet, Munch, Guttuso, Dalì: grandi artisti, dal 500 al 900, hanno interpretato nelle loro opere l'essenza dell'erotismo, sapientemente spiegata ieri sera dal maestro d'arte Paolo Mattiussi e Paola Molinaro. Eros in musica, con l'esecuzione strumentale di alcuni brani che un tempo hanno fatto scandalo come Ultimo Tango a Parigi, Ancora ancora ancora, Je t'aime, a cura del Night&Swing Quartet.

"Un'ottima partenza - sottolinea l'assessore Donatella Azzaretti - per la terza edizione di 'Chi porta la citronella?', i cui appuntamenti quest'anno si svolgeranno tutti all'aperto e, per la prima volta, saranno itineranti nel territorio comunale, con due eventi nel capoluogo e uno per ogni frazione. Siamo molto soddisfatti del successo di questo primo evento: nonostante lo sforzo organizzativo non banale a causa delle restrizioni dell'emergenza sanitaria, la risposta del pubblico è stata molto positiva".