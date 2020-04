Otto film made in Asia in streaming gratuito

Sull’onda di un successo davvero enorme (oltre 50 mila visualizzazioni complessive!), riparte la campagna di streaming gratuito #IORESTOACASA lanciata da MYmovies e riparte anche la “sezione asiatica” del progetto (www.mymovies.it/iorestoacasa/feff), curata dal Far East Film Festival di Udine in collaborazione con Tucker Film e CG Entertainment.



Si riparte giovedì 9 aprile, alle 21.00, con A Taxi Driver di Jang Hun. La mente corre a De Niro e Scorsese, certo, ma questa non è la New York degli anni ‘70: è la Seoul degli anni ‘80. Jang Hun ci fa salire su un taxi e ci (ri)porta nel buio di Gwangju, dove sta per esplodere la grande rivolta popolare e degli studenti contro la dittatura di Chun Doo-hwan. Dieci giorni di lotta, dieci giorni di feroce repressione. Il 18 maggio 1980 rappresenta ancora una ferita aperta, nel cuore della Corea del Sud, e i dodici milioni di spettatori che hanno applaudito A Taxi Driver lo dimostrano. Blockbuster o inno civile? Un inno civile che parla il linguaggio del blockbuster, affidandosi – tra lacrime, risate, azione – al gigantesco Song Kang-ho: il pupillo di Bong Joon-ho da Memorie di un assassino a Parasite.



Ricordiamo che, per assistere gratuitamente online alle visioni collettive dei film in streaming, sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all'indirizzo, selezionare i titoli e prenotare uno dei 25.000 posti disponibili nelle sale web. La piattaforma simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e conversare in chat.