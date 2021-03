Otto marzo e non solo, il cinema è delle donne

In occasione della Giornata Internazionale della donna, da lunedì 8 marzo, AdessoCinema (www.adessocinema.it), la piattaforma online curata da Cinemazero di Pordenone, Visionario di Udine e Cineteca del Friuli con la collaborazione della Tucker Film, è lieta di offrire - con il fondamentale sostegno di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Carta di Pordenone, e grazie anche al lavoro valoriale fatto con le selezioni e i contenuti del “Pordenone Docs Fest – Le voci dell’inchiesta” - diversi titoli d'eccezione che raccontano storie tutte al femminile! Sul portale - per un mese intero e non solo per la ricorrenza, uscendo dalla logica episodica della festa della donna - si potranno trovare sia documentari che film di fiction di grande qualità, contrassegnati dall'apposito bollino “8 marzo e non solo: il cinema è delle donne!”



Il primo film,, del coreanoracconta con sorprendente delicatezza la fuga e la rinascita della giovane Hye-won, aspirante insegnante in crisi professionale e sentimentale, che abbandona la frenetica Seoul trovando un suo cammino grazie alla lentezza della vita rurale.Si prosegue con l'acclamato, di, in cui la protagonista Benedetta Barzini, modella e icona degli anni ’60 e poi ancora femminista militante, scrittrice e accademica, si racconta davanti all'obiettivo del figlio regista. Un dialogo intimo e struggente, in cui madre e figlio scrivono insieme le ipotesi di una separazione, difficile da accettare e forse impossibile da raffigurare.Si aggiunge a questi lungometraggi una storia commovente e intensa, di passione, arte, fallimento e riscatto: indi– già vincitore di riconoscimenti in tutto il mondo e premio del pubblico al “” - la protagonista è, in arte “”. Negli anni Sessanta e Settanta Antonia, conosciuta in tutta Spagna e nel mondo come la ballerina di flamenco per antonomasia, diventa il simbolo di un Paese e di questo ballo che pratica sin da bambina all’interno della cultura gitana da cui proviene. Ma un marito violento è causa del fallimento della sua vita sentimentale e poi professionale: dovrà fare appello a tutte le sue forze per riscattarsi.E ancoradi, in cui la regista messicana ricostruisce il percorso cronologico dell’artista e fotografa di origini friulane, partendo dall’infanzia e adolescenza di una donna eccezionale come, fino alla sua partenza dall’Italia.Sarà disponibile anchedi, che racconta di una figlia che scopre chi era veramente sua madre grazie a un diario di guerra ritrovato dopo la sua morte: è la storia di una relazione tra due donne nel momento estremo in cui una cessa di vivere e l’altra continua ad esistere.Infine,di: nel preparare i materiali per un archivio a lei dedicato, la 93enne Olivia Pellis si accorge che uno dei suoi film più preziosi, che racconta la ricostruzione dopo il terremoto del 1976, sembra perduto: un viaggio fra archivi, TV locali e memorie del Friuli, nella speranza di ritrovare la rara pellicola, con protagonista una donna di assoluta originalità.Tutti i film saranno disponibili dall’8 marzo sulla piattaforma