Ottobre, la classica sale in Castello a Udine

Sesta edizione per il Festival Udine Castello, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Udine, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, Regione FVG, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Fondazione Renati e Club Unesco Fvg.

Le prime tre domeniche di ottobre, alle 11, il sommo salone cittadino si trasformerà in un privilegiato luogo d’incontro per gli appassionati di musica e per i turisti d'oltre confine. L’ultimo appuntamento si svolgerà invece domenica 27 nella Chiesa di S. Pietro Martire, alle 17.

Quattro, quindi, gli appuntamenti di un festival all’insegna delle culture e dei grandi interpreti, come da tradizione consolidata dalla centenaria attività degli Amici della Musica. La prerogativa del festival è il confronto tra le varie culture musicali. In particolare, i concerti in Castello saranno dedicati a Thailandia, Cina, Croazia e Australia, con costumi, danze e strumenti tradizionali.

Domenica 6, il China-Europe Ensemble presenta musiche di Doppler, Kuhlau e popolari cinesi, con un interessante alternarsi di strumenti quali guzheng, dizi, flauti e pianoforte. Domenica 13, ospite d’eccezione sarà Nat Yontararak, pianista ufficiale della casa reale thailandese, accompagnato dal percussionista polacco Lukasz Kurzydlo in una serie di brani descritti dai danzatori fasciati nei sontuosi abiti del Siam.

Sarà poi il Zagreb Palette Ansambl ad esibirsi domenica 20 per un concerto realizzato in collaborazione con l’Ente regionale teatrale: voce, arpa, violino e violoncello in pagine di Elgar, Haendel, Schubert, Massenet, Gounod, Mascagni, Glinka e Strauss. La rassegna si chiude domenica 27 con Luisa Sello & Friends, formazione che riserva sempre liete sorprese. Tra gli artisti annunciati, l’Accademia Naonis e l’Ensemble Donatello diretti da Michael Woods, con solisti Maria Safariants (violino) e Derek Jones (flauto) per interpretare Vivaldi, Vitali, Sivilotti e Grainger.

Biglietti in prevendita dal 20 settembre presso il box office del Teatro Palamostre, dalle 17.30 alle 19.30, o direttamente all’ingresso dei concerti fino a esaurimento posti. Bus navetta gratuito ai piedi del Castello dalle 10,30. Info: www.amicimusica.ud.it.