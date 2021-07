Palchi nei Parchi a Cividale: The 1000 Streets’ Orchestra omaggia 'il maestro'

Ancora una suggestiva location naturale per il nuovo appuntamento della rassegna itinerante di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Domani, venerdì 30 luglio, alle 20.15 a Bosco Romagno, a Cividale del Friuli, concerto in collaborazione con l’Associazione Mittelfest per un intenso omaggio al genio intramontabile di Ennio Morricone, a un anno dalla scomparsa. Protagonista sul palco l’eclettica band The 1000 Streets’ Orchestra nel concerto “Il Maestro”, una produzione firmata dal Teatro Miela di Trieste.



Le melodie indimenticabili e le colonne sonore più famose scritte dal premio Oscar vengono riportate in vita da una formazione cameristica dell’orchestra: tromba, pianoforte, voce e percussioni, strumenti caratteristici del suo linguaggio timbrico saranno affiancati da un violoncello che riporta il calore dell’orchestra d’archi e da una solida sezione ritmica, che enfatizza i momenti più energici. Una voce recitante, a metà strada tra un presentatore e una voce narrante, ci accompagnerà nel viaggio dall’arida terra del West alle interminabili crociere transoceaniche a bordo del Virginian. Come amava dire Ennio Morricone “mi piacerebbe che ci trasformassimo tutti in dei suoni: in fondo, se in origine eravamo dei suoni, mi pare bello pensare che torneremo ad esserlo”.



Sul palco la voce di Eleonora Lana, il violoncello di Massimo Favento, Andrea Bonaldo alla tromba, basso, tastiere e sax di Walter Grison, al basso e chitarra Riccardo Pitacco, alle percussioni Denis Zupin, Giulio Scaramella al pianoforte e la voce recitante di Matteo Cernuta.La rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.palchineiparchi.it. Possibile aderire liberamente alla campagna di raccolta fondi green per finanziare il progetto “Dopo la tempesta VAIA – Insieme per la rinascita dei boschi”.