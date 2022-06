Palchi nei parchi fa tappa a Pagnacco

Il vintage rock di fine anni Sessanta inizio ‘Settanta, un mix di rock, blues e contaminazioni “jam” è al centro del secondo appuntamento di questa edizione di Palchi nei Parchi, la rassegna di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, con la direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon: in tutto 19 eventi che troveranno spazio lungo tutta l’estate in affascinanti palcoscenici naturali della nostra regione.

Venerdì 10 giugno alle 20.30 a Parci Rizzani protagonisti sul palco il Groovin' Karma. Aiutati al basso e voce da Fabio Drusin, il poliedrico trio (Cristian Oitzinger chitarra e voce, Daniele Clauderotti batteria, percussioni e arpa Mauro Zambellini) per l'occasione, in versione unplugged faranno rivivere i classici trio “retrò” di un tempo, con brani originali e un sound che richiama i Free, Led Zeppelin, Cream e più recentemente Gov't Mule e The Black Crowes, presentando in anteprima il loro nuovo disco in studio di prossima uscita.

Precederà il concerto il giornalista Mauro Zambellini della rivista musicale Buscadero che presenterà, nell’unica presentazione del Nord-Est, il suo nuovo libro “The Allman Brothers Band. I ribelli del Southern Rock” (shake edizioni) affiancato dal collega Marco Denti. Una serata da non perdere per tutti gli appassionati di rock e blues.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito. Info www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon - 0432 543049 - info@palchineiparchi.it).