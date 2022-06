Palchi nei Parchi fa tappa a Pagnacco

Atmosfere latine che si riflettono da Nord a Sud anche sul repertorio di paesi tra loro lontani, avvicinando Chavela Vargas all’intensità di un canto svedese o di una preghiera libanese. Prendendo vita dalla suggestione della musica popolare, in cui il contatto esistenziale con il valore della vita e dell’esperienza diventa intenso e quasi fisico, nasce il progetto musicale “Nada màs fuerte”, protagonista domani, venerdì 17 giugno, a Parco Rizzani a Pagnacco alle 20.30 del terzo appuntamento della rassegna di musica, teatro e danza, “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon.

Sul palco spicca la presenza dell’ingegnoso e originalissimo Mauro Ottolini, impegnato tra trombone, tromba bassa e conchiglie, ad affiancare la straordinaria voce di Vanessa Tagliabue Yorke. Alla fisarmonica troviamo Thomas Senigaglia, alla chitarra classica e lap steel guitar Marco Bianchi, al contrabbasso Giulio Corini e alla batteria e percussioni Paolo Mappa. Nel concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Pagnacco, si evidenzia come la canzone, di per sè oggetto artistico, non ha bisogno di essere nobilitata: è invece essenziale riscoprire la bellezza e la poesia di queste forme semplici e dirette che esprimono a cuore aperto la profondità̀ dell’animo umano di fronte al mistero dell’esistenza.

A margine del concerto, Carlo Piemonte – direttore del Cluster Legno Arredo FVG e Presidente di Legno Servizi – parlerà della sostenibilità̀ dei boschi attraverso una gestione attiva e responsabile. Anche quest’anno, abbinata alla rassegna, è presente una campagna di Raccolta Fondi Green attraverso un progetto di divulgazione nelle scuole a cura della Soc. Coop. LegnoServizi di Tolmezzo che utilizza come “ambasciatori” i dottori forestali e come strumento il libro di Luigi Torreggiani “Il mio bosco è di tutti” (ed. Compagnia delle Foreste).

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito. Info: www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon - 0432 543049 - info@palchineiparchi.it)