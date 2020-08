Palchi nei Parchi fa tappa al Bosco Romagno

Dopo il successo dei primi appuntamenti, Palchi nei Parchi propone un nuovo venerdì musicale: venerdì 21 agosto, alle 18, il palcoscenico, realizzato dai professionisti della Falegnameria regionale di Fusine, ospiterà Vox & Cello. Originale e inusuale ensemble composto dalla voce di Federica Vinci e dal quartetto violoncellistico Lumen Harmonicum, con Cecilia Barucca Sebastiani, Massimo Favento, Anna Molaro e Andrea Musto.

La rassegna realizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Turismo è organizzata dalla FVG Orchestra, con il sostegno di Protezione Civile FVG, Comune di Cividale del Friuli, Comune di Pagnacco, ERT FVG, Mittelfest e Fondazione Luigi Bon.

Scopo del progetto è di dare spazio agli artisti della musica e del teatro, superando le criticità legate all'organizzazione di eventi in ambienti chiusi, e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sul versante della gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alla filiera del legno.

Gli artisti si esibiranno con composizioni di Dvořák, Moor, Pachelbel, Purcell, Bach e Händel per un nuovo mondo di suoni grazie a una formazione di voce e quartetto di violoncelli, tra prime esecuzioni di preziosità musicali dimenticate del Romanticismo mitteleuropeo e immersioni nel Barocco europeo.



Prenotazioni e informazioni sui prossimi appuntamenti in calendario su www.fvgorchestra.it