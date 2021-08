Palchi nei Parchi fa tappa al Bosco Romagno

Nuovo appuntamento della rassegna itinerante di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon.



Venerdì 6 agosto, alle 20.15 a Bosco Romagno, a Cividale del Friuli, uno spettacolo in collaborazione con l’Associazione Mittelfest: Se non avessi più te, scritto e diretto da Manuel Buttus. Una produzione Prospettiva T /Teatrino Del Rifo, con Manuel Buttus e Nicoletta Oscuro, chitarra e voce Matteo Sgobino.



La violenza maschile nei confronti delle donne non è un fatto privato, ma è un fenomeno strutturale e diffuso a tutti i livelli della società e che affonda le sue radici nella disparità di potere fra i sessi. Ora che gli uomini stanno perdendo il ruolo predominante che gli è appartenuto per millenni, ruolo che nessuna donna aveva mai osato mettere in discussione sino a questi ultimi anni, la violenza verso le donne è in continuo aumento.



“Se non avessi più te” prova a fare i conti con le ragioni per cui gli uomini temono così tanto di sentirsi “depotenziati”, si interroga sul perché alcu- ni di loro arrivino a commettere omicidio verso una donna proprio per- ché donna, “colpevole” di essere ciò che è, un essere umano di genere femminile.La rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.palchineiparchi.it.Per accedere saranno richiesti: la Certificazione Verde Covid-19/Green Pass (comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 con validità di 6 mesi) o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).Possibile aderire liberamente alla campagna di raccolta fondi green per finanziare il progetto “Dopo la tempesta VAIA – Insieme per la rinascita dei boschi”.INFO www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna(Fondazione Luigi Bon - 0432 543049 - info@palchineiparchi.it)