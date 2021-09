Palchi nei Parchi presenta 'Più brutto di così. La bella e il bestiolino'

Suggestivi palcoscenici naturali e inedite modalità di esibizione e di ascolto, in luoghi dove l’arte e la natura entrano in risonante armonia, sono al centro della rassegna di musica, teatro e danza “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Stanno arrivando a conclusione i numerosi eventi che sono stati programmati per tutte l’estate a cadenza settimanale in suggestive località naturalistiche della regione: a rendere speciale e unica questa rassegna, la presenza dei rappresentanti del Corpo Forestale regionale che introducono ogni evento artistico spiegando i concetti della sostenibilità.



Venerdì 3 settembre alle 16.30 il Vivaio Pascul di Tarcento ospita l’appuntamento per bambini e ragazzi “Più brutto di così. La bella e il bestiolino”. Lui e Lei sono vicini di casa. Lui l’ammira, ma Lei non sa nemmeno che esiste. Non lo sa perché Lui si nasconde sempre. Ha paura di essere rifiutato. Si sente brutto, mentre Lei è troppo bella... Un taglio cinematografico per uno spettacolo che riesce appieno nell’intento che si prefigge: quello di raccontare una storia e trarne un insegnamento, proprio come accade per le fiabe più belle. Con Claudio Mariotti e Maria Giulia Campioli, che firma anche la regia, e la scenografia di Elia Venturini.



. Durante la serata prevista la premiazione del concorso "Teatro e musica nel Bosco". Come per gli altri appuntamenti, prima dello spettacolo interverranno i rappresentanti del Corpo Forestale della Regione e dei Vivaisti per la presentazione del vivaio, con un percorso guidato per bambini nel boschetto Pascul.a Cividale del Friuli, alle 18.00 atteso il recupero del concerto in collaborazione con l’Associazione Mittelfest,, una produzione firmata dal Teatro Miela di Trieste per un intenso omaggio al genio intramontabile di Ennio Morricone, che lo scorso luglio fu interrotto per il maltempo. L’eclettica band The 1000 Streets’ Orchestra propone le melodie indimenticabili e le colonne sonore più famose scritte dal premio Oscar.(i posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione sul sito www.palchineiparchi.it) con la possibilità di aderire liberamente alla campagna di raccolta fondi green per finanziare il progetto “Dopo la tempesta VAIA – Insieme per la rinascita dei boschi”.