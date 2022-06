Palchi nei Parchi sbarca a Barcis

Una miscela di potenti melodie, tra esuberante virtuosismo e suoni delicati, quasi da camera, è al centro del nuovo affascinante concerto della rassegna itinerante di musica, teatro e danza, “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon.

Sabato 25 giugno alle 11, il festival che trova spazio in affascinanti palcoscenici naturali della nostra regione approda a Villa Emma, Foresta del Bresculin, a Barcis con l’evento dal titolo “Quasi un giro del mondo”.

Completamente in linea con il modello del famoso quartiere bohemien e variopinto brasiliano di Vila Madalena, la musica del Duo Vila Madalena, formato dall’energetico fisarmonicista serbo Nikola Zaric e dal versatile clarinettista Franz Oberthaler - arricchita per l’occasione dalla forza improvvisativa dell’armonica a bocca di Bertl Mayer - è alimentata dalla diversità ritmica e armonica dello sconfinato tesoro musicale di paesi distanti tra loro.

Questo trio si dedicherà ai ritmi del mondo, con ingredienti sonori originari dei Balcani, dell’America Latina e della tradizione Klezmer con un “pizzico” di Jazz. Per giungere sul luogo del concerto, realizzato in collaborazione con Via Iulia Augusta Kultursommer e Comune di Barcis, è consigliata una camminata di poco più di un’una ora. A precedere l’esibizione, un intervento a cura dell’Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia sul tema dei rifiuti abbandonati in natura.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito. Info: www.palchineiparchi.it (Fondazione Luigi Bon - 0432 543049 - info@palchineiparchi.it)