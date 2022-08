Palchi nei Parchi sull’Alpe di Ugovizza

Il concerto Viaggio, con il Satèn Saxophone Quartet, nuovo appuntamento della rassegna ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, Palchi nei Parchi, inizialmente previsto per domani (sabato 20 agosto alle 11), è stato spostato causa maltempo nella mattinata di domenica 21 agosto, sempre alle 11, in Località Madonna della Neve sull’Alpe di Ugovizza (Malborghetto-Valbruna).

Si tratta di un concerto in cui il sax indossa in modo convincente e affascinante gli abiti del jazz, della classica, del tango e del folk, grazie al timbro cangiante e alle vaste possibilità tecniche. L’appuntamento che vede sul palco naturale di Ugovizza i musicisti Andrea Baú, Andrea Biasotto, Enrico Leonarduzzi e Alessandro Salaroli, traccia un’interessante mappa musicale su un percorso immaginario, partendo dai più accattivanti e conosciuti temi rossiniani, attraversando i travolgenti coloriti spagnoli e sudamericani e approdando ai ritmi percussivi e ai virtuosismi contemporanei. Il concerto vedrà il susseguirsi di brani originali e trascrizioni, per ricreare un’atmosfera sempre nuova, con il susseguirsi di sonorità diverse e contrastanti tra loro, in questo appuntamento a cavallo tra il confine italiano e austriaco.

Prima dello spettacolo, interverrà un rappresentante del Servizio Biodiversità della Regione sul tema "Un grande carnivoro: il lupo". La location del concerto, Località Madonna della Neve, è raggiungibile a piedi in 1 ora e 15 minuti circa dopo aver lasciato la macchina presso l'ultimo parcheggio della strada che da Ugovizza porta all'Alpe.

Si consiglia un abbigliamento adeguato e plaid o cuscino per sedersi sull’erba, scarpe da trekking per passeggiate o visite guidate naturalistiche.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è a ingresso gratuito. Info: www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna