Palchi vuoti, restano solo le voci

Il progetto era partito già in tempi relativamente ‘tranquilli’, come esempio innovativo in cui il pubblico è sia fruitore che ‘attore’. Ora Città inquieta, inserito nella stagione Blossoms/ Fioriture di Teatro Contatto, si trova ad essere l’unico evento in programma “ogni giorno, a qualsiasi ora”, nonostante i teatri chiusi.



Creato dal Css - Teatro stabile di innovazione del Fvg e ideato dalla regista Rita Maffei con i partecipanti del gruppo del Teatro Partecipato, è un podcast teatrale, fruibile al pubblico 24 ore su 24: un’esperienza teatrale audioguidata alla scoperta di Udine che non prevede la presenza di attori in scena.



Ispirato a Il libro dell’inquietudine di Ferdinando Pessoa, Città inquieta ha una struttura elastica e personalizzabile proprio come il volume. All’acquisto del biglietto, lo spettatore riceve un file audio e una mappa. A questo punto può scegliere di seguire con ogni mezzo – a piedi, in bici, in monopattino -, da solo o in compagnia, l’itinerario proposto, dalla stazione al Palamostre, indicato dagli ‘uomini inquieti‘ di legno che segnano le tappe dove c’è un pezzo di racconto. La voce di Ada Delogu guida il percorso e legge i brani di Pessoa che fanno da collante, mentre i partecipanti al laboratorio - dagli 11 agli 80 anni - interpretano le loro parti per un totale di 4 ore e 7 minuti!



“Per il Css – spiega– non è una novità fare teatro in ‘altri‘ luoghi e con altri mezzi rispetto al tradizionale rapporto platea-palcoscenico. Da sempre sperimentiamo anche modalità di fruizione che non prevedono il rapporto frontale col pubblico. In estate abbiamo scelto nuove strade che prevedono l‘uso di radiocuffie e permettono di fare spettacoli itineranti diversi. Fondamentale è la libertà di fruizione: puoi seguire i luoghi dove è ambientato, ma anche stare sul tuo divano e immaginare“.“Gli attori raccontano i diversi luoghi della città che gli sono mancati durante il lockdown, fornendo anche il punto di vista da cui guardarlo, cioè la posizione dello spettatore, la ‘soggettiva’, oltre a un racconto/ testo per narrare il sentimento di quel luogo, anche con l’aiuto della musica. Volevamo aiutare a riconnettere noi, gli attori e gli spettatori con la città, ricreare un legame con i luoghi che ci sono mancati. Lo spettatore di Città inquieta si pone anche fisicamente nella città, e ciò che vive è solo nel momento in cui ascolta quel testo: il suo punto di vista è unico ed è questa la forza dell’atto teatrale“.“No: è stato creato tra giugno e luglio e ha debuttato quando a teatro si poteva ancora andare, per trovare strade alternative alla fruizione tradizionale. Abbiamo sperimentato spettacoli speciali, con auricolari o radiocuffie, che permettono al pubblico di ‘isolarsi’ pur nel contatto diretto con gli attori. Per noi è una sorpresa che oggi, casualmente, possa essere l’unico fruibile: pensavamo di farlo finire il 31 dicembre, invece è stato prorogato al 30 aprile. Comunque, l’esperienza mediata non potrà mai sostituire lo spettacolo dal vivo“.“Ci sono strutture e istituzioni che sono tutelate da governo, regioni ed enti pubblici, ma ci sono tantissimi artisti, tecnici e maestranze che non possono lavorare e sono in condizioni di estrema emergenza. Anche se il teatro, in fondo, era in emergenza da tempo e questa pare solo l‘ennesima prova che deve superare. Sarebbe bello almeno che il momento di difficoltà servisse a far capire che serve una legge di riforma del settore“.