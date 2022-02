Una palestra teatrale e dell’immaginazione per ragazze, ragazzi e giovani, che finalmente riprende i suoi incontri dal vivo, nel nome di Pier Paolo Pasolini, proprio nel momento in cui i giovani stanno vivendo una della fasi più complicate, tra rapporti (e scuole) più o meno a distanza e l’anticipato ‘benvenuti nel mondo della burocrazia’.



Vegnèit, trenos, puartàit lontàn la zoventùt a sarcià par il mond chel che cà a è pierdùt (“Venite, treni, portate lontano la gioventù/ a cercare per il mondo ciò che qui è perduto”). Così scriveva Pasolini nella sua lirica La miei zoventùt, fissando nei versi un Friuli che perde il futuro lasciando partire i suoi giovani. Dalla visione di quei versi, per contrasto, è nata 25 anni fa l’idea di un progetto di fertilizzazione culturale del territorio cervignanese chiamato La meglio gioventù, uno dei percorsi pionieri dell’intervento culturale del Css Teatro stabile di innovazione del Fvg per l’Associazione Teatro Pasolini di Cervignano, in prima fila per le celebrazioni del centenario di Pasolini.



“Quando 25 anni fa apriva il primo teatro italiano dedicato a Pasolini – ricordano dalla direzione artistica del Css -, era sembrato assolutamente strategico che accanto alle tre stagioni di teatro, musica e cinema, per Cervignano e il suo territorio, ci fosse anche una stagione di teatro per ragazzi e attività collaterali che li coinvolgessero. Una scelta innovativa e lungimirante per i tempi.” La meglio gioventù è uno dei percorsi che hanno accompagnato quell’esperienza: un doppio laboratorio (gratuito, per ragazzi fra gli 11 e i 15 anni e per giovani dai 16 ai 35) dove il teatro diventa un’esperienza, luogo di incontro, spazio di scambio fra coetanei. Una ‘palestra di vita’ dove i giovani possono capire chi sono, cosa desiderano e cosa hanno dentro.Anche quest’anno il laboratorio, intitolato Palestra teatrale e dell’immaginazione per ragazze, ragazzi e giovani, coinvolge gli 11 Comuni che lo sostengono - Aiello, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Cervignano, Fiumicello Villa Vicentina, Marano Lagunare, Ruda, San Giorgio di Nogaro e Terzo di Aquileia – ed è affidato a due professionisti con esperienza pluriennale: Manuel Buttus, attore e regista della compagnia del Teatrino del Rifo, e l’attrice e cantante Nicoletta Oscuro.“La meglio gioventù - spiegano Buttus e Oscuro - è pensata come una palestra per ingrandire i pensieri e dove far prendere corpo all’immaginazione. Una pratica che incoraggia a metterci nei panni degli altri, che aiuta a prendere contatto con se stessi, raccontarsi con libertà, senza sentirsi giudicati. Abbiamo costruito i nostri laboratori come uno spazio di libertà e di condivisione, dove inviteremo i ragazzi partecipanti a sperimentare, sbagliare, provare e cercare, ritrovando il piacere dell’incontro con gli altri e del lavoro di gruppo”.Da quest’anno, La meglio gioventù – strutturata con quattro moduli di laboratori che si susseguiranno per tutto il 2022, affidati ad attori e registi italiani - arriverà anche a Udine, come proposta di attività teatrale per giovani, ma anche aperta a persone di altre età (info: www.cssudine.it). Un’esperienza pensata per essere più trasversale, fra diverse generazioni, facendo tesoro dell’esperienza a Cervignano.