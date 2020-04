Palio studentesco in versione social

Anche il 49° Palio teatrale studentesco ‘Città di Udine’ fa i conti con il Coronavirus: soffre la chiusura dei teatri da una parte e delle scuole dall’altra, ma non si rassegna. Al contrario: rilancia. E il Teatro Club Udine, promotore del festival da quasi cinquant’anni, cosciente della continuità storica della manifestazione - che non si fermò neppure nell’anno del terremoto -, ha deciso di confermare l’attività e dare ancora voce a tutti quei ragazzi e quei gruppi di ragazzi che stanno continuando a lavorare anche da casa, grazie all’aiuto non solo di insegnanti e coordinatori, ma anche della tecnologia che questa era digitale permette di utilizzare.

“Abbiamo svolto una video-riunione con tutti i coordinatori dei gruppi - spiega il direttore artistico di Teatro Club, Massimo Somaglino - e abbiamo verificato una grande disponibilità da parte loro e un grandissimo entusiasmo da parte dei ragazzi”. Il Palio si sdoppierà: da un lato l’edizione ‘dal vivo’ è posticipata all’autunno (“non sappiamo ancora in che spazi e con quali tempi, anche perché è facile prevedere un sovraffollamento di iniziative alla ripartenza della stagione”), ma la vera novità nell’immediato per le scuole e gli studenti costretti a casa è il ‘Virtual Palio’.



Una nuova invenzione, pensata per non sospendere del tutto i rapporti dei coordinatori e della manifestazione coi ragazzi e tra di loro, e per organizzare e stimolare la loro energia creativa. Una ‘manifestazione libera e sperimentale’ che, grazie all’uso della tecnologia, si svolgerà tramite la diffusione delle elaborazioni artistiche presentate dai ragazzi, sul sitoe sui canali social. “Una grande novità – conclude Somaglino - che vedrà il teatro trasformarsi in qualcosa d’altro, con un nuovo linguaggio tutto da sperimentare e scoprire, senza vincitori né classifiche”.