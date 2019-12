Palmanova celebra il prog rock

Grande omaggio alla stagione d’oro del progressive rock, che continua ad avere moltissimi appassionati attraverso il tempo e le generazioni, sabato 21 a Palmanova. Un concerto, ma non solo, che ha già avuto due edizioni sul Golfo del Tigullio, vicino a Portofino, e che al Teatro ‘Modena’ verrà riproposto (a ingresso gratuito) in versione natalizia e con alcune novità. Art in progress - Event tour in memoria di Greg Lake avrà come ‘madrine’ e ospiti in sala Regina Lake ed Elinor Emerson, mogli dei defunti Greg Lake, il frontman degli EL&P, e di Keith Emerson, il mago delle tastiere Anni ‘70. Nell’occasione sarà anche presentata la prima biografia in italiano della band, Emotion Love & Power. L’Epopea degli Emerson, Lake & Palmer, alla presenza dell’autore Fabio Rossi.

Ad aprire la serata a teatro il giovanissimo Ethan Emerson, che suonerà al pianoforte le musiche del nonno Keith Emerson. Seguirà il concerto di Paola Tagliaferro & La Compagnia dell’ES, parte integrante dell’Accademia internazionale delle arti fondata dall’originale musicista, che vanta una carriera iniziata già a fine ’70, nonché ideatrice dell’evento. Cresciuta con prog, folk, avanguardia e filosofie zen, Paola Tagliaferro presenterà alcuni brani da Fabulae, il suo ultimo album di folk-prog, apprezzato dalla critica specializzata, oltre ad alcune ballate di Lake, con l’ausilio di una band formata da Pier Gonella, Giulia Ermirio, Andrea Zanzottera, Enten Hitti e il nostro U.T.Gandhi alla batteria.