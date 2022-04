Palmanova Città della Musica, la 'carica' dei mille musicisti

“Palmanova Città della Musica”: così si presenterà la Città stellata, sito Unesco, dal 9 al 15 maggio, in occasione della decima edizione del Concorso Musicale Internazionale organizzato dall’Accademia Musicale Città di Palmanova, sotto la guida del suo Presidente Nicola Fiorino, insieme al Comune cittadino e con il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sono circa mille i musicisti attesi per il Concorso, grazie a una formula che si impone come un vero “unicum” tra le competizioni musicali, lasciando la massima libertà nella scelta degli strumenti (pianoforte, archi, chitarra, arpa, mandolino, fiati, fisarmonica e percussioni) e nelle formazioni, dai solisti ai gruppi da camera (dal duo all’undecimino), alle orchestre e ai cori, con l’unico limite dei 26 anni d’età. Sono 24 i Paesi di provenienza dei candidati (tutta l’Europa, compresa l’area Centro-Orientale e i Balcani, fino alla Turchia, e ancora le Americhe e il Far East), mentre 35 sono le province italiane rappresentate, anche attraverso le 27 Scuole partecipanti (territoriali, medie a indirizzo musicale e licei musicali), che si confrontano in una sezione speciale a loro dedicata.



Un avvio di successo per questa edizione “della maturità” che si presenta ricca di novità, a cominciare dalla direzione artistica affidata a Franco Calabretto, musicista già direttore di prestigiosi enti e festival internazionali (dal Conservatorio di Udine al Teatro Verdi di Pordenone a Mittelfest) e attualmente docente al Conservatorio di Trieste. Un nuovo corso che intende rafforzare proprio il legame con Palmanova, ideale cornice della manifestazione, alla quale è intitolato il Premio Unesco che darà merito ai migliori musicisti in gara, con una serie di borse di studio e un concerto finale domenica 15 maggio al Teatro Gustavo Modena. La città-fortezza, oggi aperta ad abbracciare progetti di cultura e dialogo tra i popoli, sarà anche luogo privilegiato di accoglienza per i concorrenti, con proposte di ospitalità e visite turistiche alla scoperta del territorio e, da quest’anno, in sinergia particolare con il Comune cittadino, anche nuove occasioni di incontro con il pubblico, in concerti e momenti musicali.