Pamela Villoresi interpreta Frida Khalo

Frida Khalo evoca in scena la sua complessità culturale e femminile, nello spettacolo “Viva la vida” - tratto liberamente dal romanzo omonimo di Pino Cacucci - attraverso il talento di tre bravissime, artiste che intrecciano nel suo nome diversi linguaggi. C’è innanzitutto la recitazione vibrante e attenta di Pamela Villoresi, nel ruolo della protagonista, a cui si fondono il canto e la musica di Lavinia Mancusi che incarna la compagna dell’ultimo tratto di vita di Frida, la cantante Chavela Vargas. Ed infine Veronica Bottigliero, body painter che interpreta la Pelona e sul corpo dell’attrice dipinge i segni e i soggetti dell’arte di Frida: tre donne dunque che si esprimono all’unisono per raccontare una grande donna, divenuta una vera icona.



Alla Sala Bartoli “Viva la vida” originale e affascinante pièce diretta da Gigi Di Luca, replica per il cartellone “Scena Contemporanea” del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia da mercoledì 1 a domenica 5 dicembre.



Frida Khalo - vissuta in messico fra il 1907 e il 1954 - appare quasi come un paradosso: tormentata nel fisico fin da giovanissima (è poliomelitica), appena diciottenne è anche vittima di un grave incidente che la costringe a subire 33 operazioni, a portare un busto, a conoscere pesanti e continue sofferenze ed una tremenda fragilità fisica. Ciononostante racchiude in un’esistenza vorticosa vita e morte, sensualità e trasgressione, amore per l’arte e per la propria terra, passione e libertà: temi che animano la sua arte e che ricorrono nella sua pittura, assieme ai tanti autoritratti (a lungo immobile in un letto, ha avuto come unico soggetto da ritrarre il proprio volto che osservava in uno specchio) e alla raffigurazione dei suoi sogni, fatti di colori, fiori, figli che non ha potuto avere… Un nodo indissolubile di vitalità e sofferenza.Impegnata in un monologo che rivolge a Chavela Vargas, Pamela Villoresi incarna una Frida molto attuale, ne esplicita i pensieri più intimi, offre al personaggio tutta la sua intensità mentre recita riflessa - significativamente - in uno specchio che la rivela al pubblico. Quello che Frida intraprende non è solo un percorso a ritroso nella sua parabola di donna e di pittrice: è la sublimazione della sofferenza a dimensione poetica, è un grido che contiene in sé dolore, grinta, fragilità, speranza.«Frida si mette a nudo, ripercorre l’esistenza travagliata, trascorsa in bilico tra vita e morte» spiega il regista Gigi Di Luca. «Ormai stanca ed annientata dalla sofferenza, si prepara ad affrontare il suo ultimo viaggio, lasciandosi trasportare in un’atmosfera onirica, nella quale proietta immagini e ricordi. È la Pelona, la morte, ad assistere Frida in questo lento abbandono, che la libera dalla gabbia di un corpo deteriorato e le restituisce la vita, come opera d’arte, attraverso la creazione del mito. È in Chavela Vargas, espressione di sensualità e trasgressione, che Frida trova sollievo dal tormento interiore, attraverso momenti di serenità e di intimità. Tre donne in scena, per un canto alla vita, un urlo di amore e di libertà».“Viva la vida” va in scena alla Sala Bartoli alle ore 21 mercoledì 1, il 2 e il 4 dicembre e replica alle ore 17 sabato 4 e domenica 5 dicembre. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it. L'ingresso in sala sarà consentito solo ai titolari di certificazione “Super Green Pass”. Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.