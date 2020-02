Panini 90: omaggio rap al calcio delle leggende

Il passato che si trasforma in favola, un mito destinato ad essere raccontato per anni, quello dell'ultima epoca d'oro di uno sport capace di emozionare tutto il mondo, gli anni '90 ma soprattutto il calcio anni '90, il periodo delle ginocchia sbucciate, delle figurine scambiate dai bambini fuori dalle scuole, viene preso come spunto dal rapper friulano Il Guru, che insieme al produttore Zizzed pubblica l'Ep "Panini 90", disponibile da giovedì 13 su tutte le piattaforme.

Cinque canzoni, cinque storie per cinque leggende del calcio, cinque atmosfere, un narratore: Il rapper nato come Antony Pali nel 1988 a Udine da padre italiano e madre colombiana, appassionato di hip hop sin all’età di 13 anni. In ogni traccia del disco, la storia rimbalza tra le vite di cinque calciatori iconici e la sua realtà personale. Il parallelismo costante con personaggi così diversi tra di loro permette al rapper di descrivere ogni lato della vita di un uomo dai momenti più spensierati a quelli più drammatici.

Van Basten e Paul Gascoigne, René Higuita e Roberto Baggio, e quel Taribo West protagonista del primo video pubblicato “Toro Taribo” sono i protagonisti di un viaggio nostalgico con sonorità che guardano però al futuro, opera del produttore Zizzed, alias Vincenzo Catanzaro, autore delle basi anche per nomi come Rocco Hunt.