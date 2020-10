In attesa che l’Istituzione Musicale e Sinfonica del FVG inauguri, venerdì 23 ottobre, la nuova Stagione di Musica e Prosa del Teatro Comunale di Monfalcone con un programma tutto dedicato a Beethoven, prosegue la rassegna di concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste, che vedono protagoniste alcune delle eccellenze espresse da una delle più alte istituzioni di formazione musicale della nostra Regione.



Filo rosso del concerto in programma venerdì 9 ottobre alle ore 18.00 è la “passione”. A declinare questo tema in un articolato e affascinante programma è la giovane pianista Paola Possamai, che propone pagine di Haydn (Sonata in si minore), Chopin, Liszt (Studio trascendentale n. 10) e Granados (Allegro de concierto op. 46).



Paola Possamai (1998) inizia lo studio del pianoforte a sei anni presso la Fondazione "Santa Cecilia" di Portogruaro, diplomandosi nel 2016 con il massimo dei voti e la lode. Si è imposta a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali e ha frequentato le masterclass dei maestri Giorgio Lovato, Alberto Miodini, Vladimir Andreevich Doulov, Sergio Lamberto, Alberto Martini, Athina Fytika. Attualmente studia presso il Conservatorio "Tartini" di Trieste nella classe di Massimo Gon.



Il biglietto d’ingresso costa 2,00 € e può essere acquistato presso la Biglietteria del Teatro.Prosegue inoltre la campagna abbonamenti del Teatro Comunale, che per la Stagione 2020-2021 propone al pubblico oltre 60 eventi di grande spettacolo dal vivo fra concerti, spettacoli di prosa e rappresentazioni per i più piccoli, con il meglio della scena musicale e teatrale. È ancora possibile sottoscrivere una delle tante e vantaggiose formule di abbonamento o acquistare una card, i carnet di 3, 6 o 8 ingressi a scelta grazie ai quali lo spettatore può costruire un percorso del tutto personale attraverso i cartelloni.Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la Biglietteria del Teatro (che fino al 22 ottobre osserva il seguente orario: da lunedì a sabato, ore 10.00-12.00 e 16.30-19.30) e l’ERT di Udine; le card possono essere acquistate anche presso la Biblioteca Comunale di Monfalcone (o prenotate telefonicamente alla Biglietteria: 0481 494 664).