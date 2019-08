Paolo Belli e la San Marco Brass Orchestra per il finale dell'Estate a Pordenone

Il grande concerto di chiusura dell’ "Estate a Pordenone 2019" promosso dal Comune di Pordenone con il sostegno della Regione FVG e della Fondazione Friuli, in programma il 1° settembre, alle 21, in Piazza XX Settembre, sarà un evento musicale incredibile che vedrà sul palcoscenico la San Marco Brass Orchestra FVG in concerto e un ospite davvero speciale: il musicista e showman Paolo Belli.



Per festeggiare i 50 anni di fondazione della Società Musicale San Marco infatti, sul palco della grande piazza centrale di Pordenone la San Marco Brass Orchestra proporrà il suo “Flight to the world” che durante l’estate ha portato in tour tra Friuli Venezia Giulia e Veneto in numerose tappe.

Ma la grande attesa della serata è quando salirà sul palcoscenico come special guest Paolo Belli, noto cantante e volto televisivo di Rai 1, che canterà alcuni dei suoi più grandi successi e il suo ultimo singolo “Sei il mio giorno di sole” accompagnato per la prima volta proprio da una brass band.



Sarà dunque un viaggio musicale intorno al mondo che spazierà dalle melodie e ritmi travolgenti proposti dalla SM Brass Orchestra, alle canzoni interpretate da Paolo Belli.

Uno spettacolo divertente, allegro ed emozionante grazie dunque alle armonie tracciate dalla brass orchestra e alla voce e al sound inconfondibile di Belli.



Il susseguirsi di note ed emozioni, l’esuberante carica emotiva dei ritmi impiegati e la raffinata trattazione delle armonie, disegneranno forme musicali nuove e coinvolgenti dove il pubblico non potrà non restarne contagiato, anzi, ne diverrà assoluto protagonista.



Divertire e divertirsi: questa è la regola di questa serata che sarà assolutamente magica.