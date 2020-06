Paolo Giordano ospite di Mondofuturo del Trieste Science+Fiction festival

Inizia giovedì 18 giugno, alle 18, con lo scrittore Paolo Giordano Mondofuturo, serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati, scrittori, filmmakers, artisti visuali, comunicatori ed esperti di new media.



Scrittore e fisico, il vincitore del Premio Strega con “La solitudine dei numeri primi” dialogherà con i giornalisti Fabio Pagan e Simona Regina del mondo che verrà e del tempo sospeso della quarantena. L’incontro – online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ <https://about.us12.list-manage.com/track/click?u=d7283d306cfed311b8026de89&id=bc9dc3aeca&e=d2d2205f8d> e successivamente disponibile sulla pagina Instagram, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify – sarà anche l’occasione per presentare “Nel contagio” (Einaudi), libro dedicato all’emergenza Covid i cui proventi finanzieranno due borse di studio alla SISSA di Trieste.



"La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, già sessant’anni fa, alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi della corsa allo spazio, ma questa provocatoria affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio» dichiara Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction Festival. «Un secolo fa – continua - nei “ruggenti” anni Venti, gli aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi strumenti di telecomunicazione e l'evoluzione del cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul piano tecnologico ma anche e soprattutto nell'immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente come genere a se stante, attraverso i pulp magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi negli anni Venti del nuovo secolo dove stiamo andando? Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nei prossimi anni? Viviamo già in una realtà fantascientifica?".



Queste domande saranno il filo conduttore di Mondofuturo, un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato all'esperienza degli “Incontri di Futurologia” che da anni ormai scandiscono le mattine del Festival di fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.



Negli appuntamenti successivi, giovedì 25 giugno Simona Regina dialogherà con Licia Troisi, astrofisica e conduttrice televisiva, autrice di popolarissimi romanzi fantasy e sceneggiatrice della storia ”La fanciulla e il drago” per la collana Comics and Science del CNR. A seguire, gli incontri con Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP e divulgatore scientifico attualmente in libreria con “Il mondo sottosopra” (Piemme), kit di sopravvivenza alle bufale e fake news; Emilio Cozzi, giornalista e notissimo divulgatore di cultura videoludica, eSport, spazio e innovazione tecnologica; Bruce Sterling, scrittore di fantascienza tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jamina Tesanovic, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger; i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimi a tornare sul grande schermo con “Diabolik”, girato anche a Trieste.