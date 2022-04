Paolo Hendel a Forni di Sopra e Muggia

Un weekend tra montagna e mare in compagnia di uno degli attori più apprezzati dal pubblico del Circuito ERT. Paolo Hendel porterà La giovinezza è sopravvalutata sabato 30 aprile alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra e domenica 1. maggio al Teatro Verdi di Muggia. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45.



Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, avvalendosi della preziosa complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Paolo Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo se stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale.



Tratto dall’omonimo libro scritto nel 2018 da Hendel e Marco Vicari con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini, lo spettacolo nell’affrontare con ironia ansie, ipocondrie, visite, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni - sia di ordine filosofico sia di natura pratica - sulla “dipartita”, vuole dimostrare che a qualsiasi età ciò che conta è mantenere viva la curiosità, l’interesse e la passione, come fa lo stesso Hendel che sfida gli acciacchi degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da oltre trent’anni.



Paolo Hendel domani, domenica 24 aprile alle 18.30 sarà ospite della videorubrica web del Circuito ERT Il Teatro a Casa Tua sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ERTFVG. Al microfono di Angela Caporale, l’attore toscano racconterà la grande sintonia con il pubblico del Friuli Venezia Giulia, il rapporto speciale con Gioele Dix che con la sua regia ha trasformato il monologo in un vero e proprio spettacolo e non mancherà anche di ricordare il personaggio che più l’ha fatto conoscere al grande pubblico: Carcarlo Pravettoni. La puntata resterà a disposizione del pubblico su entrambe le piattaforme.La giovinezza è sopravvalutata a Muggia sostituisce l’ultimo appuntamento della stagione, Variazioni Enigmatiche del Dramma Italiano di Fiume non andato in scena a causa di un infortunio a uno dei protagonisti. I possessori dell’abbonamento alla stagione di Muggia e di biglietto per Variazioni Enigmatiche potranno utilizzarli per l’ingresso allo spettacolo di Paolo Hendel. Maggiori informazioni al sito ertfvg.it, biglietti presso La Rambla agenzia viaggi in Corso Puccini 21 a Muggia (t. 040 271754). Ulteriori informazioni contattando l’Ufficio cultura e sport (tel. 040 3360340 – 343; ufficio.cultura@comunedimuggia.ts.it) e il giorno dello spettacolo chiamando il numero 040 274015. A Forni di Sopra prevendite contattando il Comune (0433 88056 | amministrativo@comune.fornidisopra.ud.it).