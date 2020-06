Paolo Hendel accende Teatro Estate 2020

È ai blocchi di partenza Teatro Estate 2020, la prima rassegna di spettacoli en plein air del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ad accogliere nuovamente il pubblico giovedì 2 luglio, dopo quasi quattro mesi di arresto forzato a causa dell’emergenza sanitaria, sarà Paolo Hendel, protagonista di un irresistibile e autoironica confessione sugli anni che passano, La giovinezza è sopravvalutata.



Avvalendosi della preziosa complicità del regista Gioele Dix e del coautore Marco Vicari, il simpaticissimo comico toscano racconterà con una sincerità disarmante, accompagnato dalle musiche di Savino Cesario, sé stesso e un Paese, l’Italia, che sta inesorabilmente invecchiando, strappando al pubblico irresistibili risate.



“Divertirsi a teatro è cambiare punto di vista – spiega Giuseppe Bevilacqua, direttore artistico prosa del Giovanni da Udine -. I grandi temi della rassegna Teatro Estate sono gli antichi, stantii pregiudizi sulla vecchiaia, la donna, la guerra, l’emigrazione: poli di pregiudizi che sarebbe tempo di cambiare Mai come ora, il teatro offre il cambiamento necessario come sua ragione d’essere”.



E di vecchiaia e gioventù ci parla Paolo Hendel con l’ironia e lo stile che lo contraddistinguono. L’artista racconta com’è nata l’idea dello spettacolo: nello studio di un geriatra per accompagnare la madre novantenne, viene scambiato dal medico per un paziente… grazie a quell’incontro, Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”. E lo fa a modo suo: le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli “errori di maturità” diventano così una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità.Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri...” E alla “detestata soglia” tanto temuta da Leopardi risponde con “la vita è adesso” del nostro poeta contemporaneo Claudio Baglioni: quello che conta è mantenere viva, a qualsiasi età, la curiosità, l’interesse e la passione, come dimostra lo stesso artista che sfida gli acciacchi degli anni calcando con fanciullesco entusiasmo e rinnovata energia il palcoscenico, sua seconda casa da ormai oltre trent’anni.Come tutti gli appuntamenti in programma per Teatro Estate 2020, La giovinezza è sopravvalutata inizierà alle ore 21.00 e si svolgerà all’aperto sul palcoscenico montato negli spazi antistanti il Teatro.La rassegna proseguirà mercoledì 8 luglio con Swing all around e il Gorni Kramer Quartet, prestigiosa formazione guidata dal fisarmonicista Sebastiano Zorza, un vero fuoriclasse del suo strumento. Swing di matrice italiana, valzer musette francese e repertorio sudamericano nel programma, per un viaggio nella musica senza confini capace di accendere l’entusiasmo del pubblico più eterogeneo.L’accoglienza e la gestione del pubblico di spettacoli seguono le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali (termo scanner per il rilevamento della temperatura, postazioni per l’igienizzazione delle mani, uso della mascherina). Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di 1 metro fra le persone. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro.La biglietteria di via Trento 4 è aperta al pubblico da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 18.00 fino all’inizio della rappresentazione. Si invita il pubblico ad acquistare in prevendita il proprio biglietto elettronico senza file al botteghino e senza costi di commissione. I biglietti possono essere richiesti all’indirizzo biglietteria@teatroudine.it indicando nome, recapito telefonico, titolo e data dello spettacolo, numero dei titoli richiesti. Per informazioni: tel. 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it (servizio attivo negli orari di apertura della biglietteria).