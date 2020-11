Paolo Mattotti responsabile artistico del Palio teatrale studentesco

Paolo Mattotti è il nuovo responsabile artistico del Teatro Club Udine per il Palio teatrale studentesco. La decisione, dopo le dimissioni di Massimo Somaglino, sono state ratificate qualche giorno fa dal consiglio direttivo dell'associazione.

“Il direttivo – spiega la presidente del Teatro Club, Alessandra Pergolese – ha individuato in Paolo Mattotti la persona più idonea per il ruolo di responsabile artistico per la pluridecennale esperienza e per le apprezzate qualità umane. Siamo convinti – ha proseguito – che tale nomina, oltre a soddisfare pienamente le esigenze della nostra associazione, corrisponda anche alle aspettative dei coordinatori, come emerso in un recente incontro online avuto con loro e nel quale è stata manifestata l’importanza di una consolidata esperienza sul campo da parte del nuovo responsabile. A Paolo, quindi – conclude la presidente –, va il mio personale, insieme a quello di tutto il direttivo, ringraziamento e augurio di buon lavoro”.

Mattotti, con entusiasmo e passione, partecipa al Palio come coordinatore ininterrottamente dal 1990 e prima ancora come musicista e attore, coniugando al contempo l'esperienza paliense alla profonda conoscenza del mondo scolastico in qualità di docente.

Il suo storico e costante coinvolgimento attivo nella vita del Palio rappresenta dunque un requisito indispensabile anche ai fini del coordinamento con gli altri progetti artistici strettamente correlati al Palio, a cui si aggiungono tutti gli altri seguiti direttamente dall'altro responsabile artistico del Teatro Club, Francesco Accomando, a cui spetta il compito di guidare tutte le iniziative legate direttamente alle scuole della provincia di Udine.

“Proseguiremo a lavorare – commenta Mattotti – nel solco della tradizione di una manifestazione che trae la sua forza proprio da e nei giovani. Continueremo a privilegiare i loro lavori, così come cercheremo di coinvolgerli il più possibile. Certo – ammette il neo responsabile artistico, ringraziando il direttivo per la fiducia riposta –, il periodo che stiamo vivendo non è facile. I teatri chiusi e le scuole vissute a distanza non aiutano, ma il nostro sforzo sarà proprio quello di trovare le soluzioni per il Palio, perché il teatro non è veramente tale se non svolto in presenza e gli stessi ragazzi lo vivono giustamente proprio così”.