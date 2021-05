Paolo Mereghetti 'Gloria Mundi' di Robert Guédiguian

“Gloria Mundi” (Francia/Italia, 2019, 107’), nuovo dramma ambientato a Marsiglia del regista francese di origini armene Robert Guédiguian, presentato in concorso alla 77° Mostra del Cinema di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Ariane Ascaride, sarà in programma al cinema Ariston in prima visione dal 14 maggio.



Venerdì 14 maggio alle ore 19.30, in collegamento dall’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, “Gloria Mundi” sarà presentato dal critico cinematografico Paolo Mereghetti, in conversazione via web con il regista Robert Guèdiguian e con l’attrice Ariane Ascaride. A seguire, la proiezione del film in versione originale francese sottotitolata in italiano.



Lunedì 17 maggio alle ore 17.00 e 19.30 il film sarà proiettato in versione originale sottotitolata in collaborazione con Alliance Française di Trieste.



Nuovo ed emozionante racconto corale che riunisce la grande famiglia del cinema di Guédiguian (già autore di film amatissimi sia in Francia che in Italia, come “Marius e Jeannette”, “Le nevi del Kilimangiaro” e “La casa sul mare”), “Gloria Mundi” racconta del ritorno a Marsiglia di Daniel (Gérard Meylan), uscito di prigione dopo aver scontato una lunga condanna: Sylvie (Ascaride), sua ex moglie, l’ha avvertito che è diventato nonno, e che Mathilda, la loro figlia, ha dato alla luce Gloria. Andando a conoscere la bambina, Daniel scopre una famiglia che lotta in ogni modo per restare in piedi: quando un colpo del destino spezza questo fragile equilibrio, l’uomo farà di tutto per aiutarla.



"Per parafrasare Marx, ovunque regni, il neocapitalismo ha schiacciato relazioni fraterne, amichevoli e solidali, e non ha lasciato altro legame tra le persone se non il freddo interesse e il denaro, annegando tutti i nostri sogni nelle gelide acque del calcolo egoistico. È ciò che questo racconto sociale vuol mostrare attraverso la storia di una famiglia fragile come un castello di carte» scrive Robert Guédiguian nelle note di regia. «Ho sempre pensato che il cinema dovrebbe commuoverci, a volte presentandoci un esempio del mondo come potrebbe essere, altre mostrandoci il mondo così com'è… In breve, abbiamo bisogno sia di commedie che di tragedie per continuare a mettere in discussione il nostro stile di vita... E dobbiamo continuare a interrogarci più che mai in questi tempi difficili, per non soccombere all'illusione che ci sia qualcosa di naturale nella società in cui viviamo".