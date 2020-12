Paolo Mereghetti e Piera Detassis presentano Il Mereghetti 2021

Quasi 33 mila schede. 7 mila pagine. 3 volumi. Ecco Il Mereghetti - Dizionario dei film 2021. Se la copertina precedente era dedicata alla bellezza, con i bellissimi occhi di Sophia Loren in primo piano, questa volta tocca a una delle icone cinematografiche pop per eccellenza: il nerissimo Dart Fener (Darth Vader, per i puristi) di Guerre Stellari.



Il Mereghetti 2021, edito come sempre da Baldini+Castoldi, è appena uscito e sarà presentato online sotto il segno di #iorestoinSALA (il circuito digitale di qualità): venerdì 4 dicembre, alle 20.30, ne parleranno in diretta streaming lo stesso Mereghetti, firma storica del Corriere della Sera, e Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano.



Pubblicato per la prima volta nel 1993 e conosciuto, fino al 2000, come Dizionario dei film, Il Mereghetti ha una cadenza biennale o triennale. Ogni scheda presenta titolo, provenienza, anno, durata, regia, interpreti, sinossi e analisi critica, accompagnati dal giudizio di valore: le (temutissime!) stellette, da 1 a un massimo di 4. Per ogni nuovo aggiornamento Mereghetti si avvale di un cospicuo numero di collaboratori: tra i primi, Goffredo Fofi, Gianni Amelio, Roberto Nepoti, Alberto Pezzotta.



Per seguire l’incontro in diretta basta collegarsi alla pagina Facebook di una della sale cinematografiche del circuito di #iorestoinSALA consultabili sul sito: www.iorestoinsala.it.

Alla fine del secondo volume del Mereghetti 2021 sono segnalati i film, divisi per regista, che si sono guadagnati le 4 stelle del Mereghetti.