C’è grande attesa per la “prima” di Paolo Rossi al Kulturni dom di Gorizia. Lunedì 13 giugno alle 20.30, infatti, il vulcanico attore proporrà sul palco l’inedito spettacolo comico Un immenso futuro repertorio. L’esibizione è promossa nell’ambito del festival di teatro comico trilingue Komigo 2022.

Più che uno spettacolo, 'Un futuro immenso repertorio' è un vero e proprio laboratorio di idee, in cui Paolo Rossi sviluppa ulteriormente la fluidità del suo progetto e la sua idea di teatro. Il filo conduttore è l'incontro con i personaggi che hanno più segnato la sua carriera e la sua ironia, folgorandolo sulla via di Damasco: Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Dario Fo, i comici del Derby Club. Al pubblico è consentito intervenire, chiedere, interrompere.

Ingresso: interi 15 euro; ridotti (pensionati e studenti) 10 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20 - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it ). E' raccomandato il rispetto delle norme vigenti anti Covid, e cioè l’uso in sala delle mascherine protettive Ffp2.

Il Festival Komigo è promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con il Teatro stabile sloveno (SSG di Trieste), il Kudus - Kulturni dom di Nova Gorica, l’associazione Sergio Amidei, l’associazione Terzo teatro di Gorizia, i circoli culturali: Sovodnje di Savogna d’Isonzo, Jadro di Ronchi, Kras di Doberdò, Accademia Lirica Santa Croce di Trieste, Fotoclub Skupina 75 di Gorizia, Oton Zupančič di Sant’Andrea, Glasbena matica di Trieste. C’è il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica (Slo), Savogna d’Isonzo, Doberdò del Lago e dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ) nonché della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.