Paolo Rossi in scena a Codroipo con Scorrettissimo me

Ritorna nel Circuito Ert, dopo la data di inizio dicembre a Zoppola, il delirio organizzato di Paolo Rossi. Scorrettissimo me è il titolo del nuovo spettacolo dell’attore e comico nativo di Monfalcone che sarà ospite mercoledì 15 febbraio della stagione teatrale di Codroipo.

Alle 20.45 Paolo Rossi salirà sul palco del Teatro Benois De Cecco assieme ai fedelissimi musicisti Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi. Prima dello spettacolo, alle 18.30, nel rinnovato foyer del Teatro, Paolo Rossi incontrerà il pubblico.

In perfetto stile ‘Paolo Rossi’, Scorrettissimo me non si lascia ingabbiare in un genere specifico. Lo si potrebbe forse definire come l’incontro tra la tradizione italiana della Commedia dell’Arte e la stand up comedy di scuola anglosassone. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona. Attore, persona e personaggio sul palco per dialogare e interagire con il pubblico e per costruire qualcosa di unico che cambia ogni sera mantenendo il filo conduttore dell’attualità, tra guerra e crisi economica.

“Ogni sera – descrive così lo spettacolo Paolo Rossi – il cantastorie si presenta al pubblico insieme ai suoi musicanti con il suo immenso repertorio. Con il coraggio di chi sa improvvisare e reinventare racconti della sua stessa vita, domanda all’assemblea davanti a lui riunita: quali sono i vostri bisogni, problemi, paure che con una storia o una cantata possiamo alleggerir? Noi siamo genere di conforto, il sano intrattenimento indispensabile come la benzina necessaria per attraversare questi tempi difficili. Bisogno avete di rider, ballare, farvi una bella cantata in compagnia, cercar un nuovo compagno o aggiustare il vecchio. Eccoci!”.

Nato a Monfalcone, ma milanese d’adozione, Paolo Rossi si esibisce da quarant’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo, proponendo il suo modo personale di fare spettacolo che, pur immergendosi nelle tematiche contemporanee, non prescinde dai classici antichi e moderni, da Shakespeare a Molière, dalla Commedia dell’Arte a Brecht.

Maggiori informazioni al sito ertfvg.it. Gli ultimi biglietti disponibili verranno messi in vendita martedì dalle 17 alle 19 in Teatro (0432 824633).