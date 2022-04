Paolo Rossi in scena con 'Teatro Assemblea'

Al Teatro Miela, dal 26 al 30 aprile, alle ore 20.30, in scena 'Teatro Assemblea' di e con Paolo Rossi, con musiche de I Virtuosi del Carso, con la collaborazione del Pupkin Kabarett.



Cosa vuole vedere il pubblico a teatro in questi tempi incerti e di caos? Come accoglierlo, confortarlo e, nel caso, diseducarlo al passato che non tornerà più? Paolo Rossi le sue risposte le ha già fornite al Miela di Trieste nelle prime cinque serate del suo ‘format teatrale’ del Teatro Assemblea. Anche per questo secondo round (dal 26 al 30 aprile, sempre al Miela), la proposta rimane quella della convivialità, della festa teatrale, dell’happening in cui il pubblico diventa finalmente protagonista.



“Il teatro assemblea”, dice Little King Rossi “è una forma di teatralità conviviale non più rimandabile a tempi migliori, nel senso di normali. Dato che per un attore o chicchessia agisca nel settore del sano intrattenimento era, e sempre di più sarà, la normalità il primo problema”.



Le prime cinque giornate hanno già fatto capire che la direzione di rotta è quella giusta. Il pubblico è sempre coinvolto sera dopo sera, come l’invitato d’eccezione a strampalata festa giocata tra palco e platea, e non solo, più che a una rappresentazione teatrale.Nella seconda tornata Rossi metterà a punto lo spirito, il passo giusto e tutta la festosa e stralunata vis agonistica di questi happening e di queste serate “futuriste ma senza futuro” perché senza possibilità di replica.Uno spettacolo fatto ‘con’ il pubblico e non ‘al’ pubblico, in menu teatrale che cambia ogni volta: imprevisti, giochi, scherzi, improvvisazioni e un “immenso futuro repertorio” che si va creando sul momento proprio grazie al pubblico. Uno strampalato e folle varietà, in una maratona di cinque serate diverse “e di cui non si annunciano mai i momenti fondamentali, perché la scaletta può venire sempre ribaltata all’ultimo”. Un ‘delirio organizzato’ in cui non potrà mancare la “delirante collaborazione” del Pupkin Kabarett e con le musiche dei Virtuosi del Carso a arredare sonoramente il tutto.