Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte in concerto

Domenica 5 dicembre 2021 alle ore 18.00 nella Chiesa di San Rocco a Montereale Valcellina concerto della Rassegna Valcellina in Musica organizzato dall’Associazione Musicale Fadiesis con il sostegno e la collaborazione della Regione FVG, il Comune di Montereale Valcellina, il Circolo Culturale Menocchio, il Circolo del Volontariato e dell’Anziano Vincenzo Borghese. Sul palco l’affermato duo Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte.



Il duo si è formato nel 2002 all'interno del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove entrambi erano Docenti del proprio strumento. Da allora hanno tenuto oltre 500 concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi e calorosi consensi di pubblico e critica. Diplomati sotto la guida di illustri Maestri, cresciuti musicalmente in ambiti Accademici, ma pronti a sperimentare ogni genere musicale (Pop, Blues, Musica Contemporanea) si distinguono nel proporre repertori poco "frequentati".

Nel 2003 incidono dal vivo la "Suite for Flute and Jazz Piano Trio" di Claude Bolling; nel 2010, Andrea Morricone dedica loro una serie di composizioni che presenteranno in anteprima assoluta a Montevarchi, per poi replicarle, come ospiti d'onore, al prestigioso Festival della Centrale di Montemartini a Roma registrato dalla Rai.



Recentemente il loro CD, nel frattempo ristampato con alcuni brani aggiunti, è stato più volte presentato sia alla Radio Svizzera Italiana, sia a Radio Tre.La loro attività musicale è di grande spessore artistico: Oliva, membro onorario della New York University, ha al suo attivo una prestigiosa attività di compositore e il debutto alla Carnegie Hall; Zampini è il flautista di Ennio Morricone dal 1985, vanta collaborazioni con compositori del calibro di Bacalov, Ortolani, Pregadio, Piccioni, Piovani, Piersanti e nel triennio 2015/18 e 2018/21 ricopre la carica di Direttore del Conservatorio L. Cherubini di Firenze.Ingresso libero nel rispetto delle normative anti Covid. Per informazioni 0434 43693 lun-ven 14-16sms o whatsapp al 340 5433534 mail a eventi@fadiesis.org