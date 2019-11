Parole e musiche da Parigi a Genova

Ritorna nel circuito Ert, venerdì 15 nel Teatro di Polcenigo, Col tempo, sai / Avec le temps, una rilettura tra musiche e parole delle pagine più belle della chanson francese e della scuola genovese, attraverso le interpretazioni del cantautore udinese Piero Sidoti e i racconti di Massimo Cotto, partendo da pensieri, musica e sensibilità di Gianmaria Testa, attorno a cui il progetto era nato. In due ore, si parte da Juliette Greco e Edith Piaf, Leo Ferrè e Brassens, Brel, Gainsbourg e Vian, per arrivare a Tenco, Bindi, Paoli e De André: tutti autori immersi in un mondo da cambiare.