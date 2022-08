Parte da Matera il Fadiesis Accordion Festival

L’Associazione Fadiesis si prepara al prossimo Fadiesis Accordion Festival, evento internazionale fisarmonicistico con due importanti novità: un concorso di composizione e un fil rouge che unisce le due capitali della cultura italiane, Matera 2019 e Gorizia-NovaGorica 2025.

Il Faf 2022 s’inaugura domenica 21 agosto a Palazzo Viceconte di Matera con i Solisti Lucani e l’Ensemble Fadiesis che proporranno il concerto per archi e fisarmonica “Orienti”.

Si prosegue lunedì 22 sempre a Palazzo Viceconte con il concerto “Vibrazioni dal Sol Levante” in collaborazione con Eu japan Fest: sul palco un quartetto di musicisti giapponesi che proporrà musiche per fisarmoniche e shō, antico strumento a fiato ad ancia libera che utilizza lo stesso principio della fisarmonica.

Il 23 agosto, nel giardino del Museo Ridola a Matera, in collaborazione con Gezziamoci 35 Onyx Jazz Club, il Renzo Ruggieri Group porterà il pubblico alla scoperta di un repertorio che oscilla tra standards e composizioni originali, il tutto con il comune denominatore di una pronunciata italianità.

Il 24 agosto all’Auditorium San Domenico di Venosa si replicherà il concerto “Orienti”, che approderà a ottobre anche a Gorizia, per consolidare il legame tra Friuli Venezia Giulia e Basilicata, facendo incontrare Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con Gorizia-Nova Gorica, Capitale Europea della Cultura 2025. Partendo da questa straordinaria congiuntura, Orienti è un originale dialogo musicale tra l’Oriente mitteleuropeo-balcanico di Gorizia e quello greco-romano-bizantino di Matera e Venosa, con un ricercato florilegio di brani, tra cui gli inediti del compositore Pino Lioy, appositamente scritti per l’occasione.

IL CONCORSO. La novità della dodicesima edizione di Faf è la pubblicazione della prima edizione del concorso internazionale Fadiesis Accordion Composition contest rivolto a compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età, finalizzato alla produzione di composizioni inedite per fisarmonica solista. La decisione di indire il concorso nasce con l’obiettivo di incrementare il repertorio originale per fisarmonica, portando nuova linfa a questo settore musicale e artistico, in uno spirito d’innovazione che contraddistingue il Festival. La composizione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica e dovrà pervenire entro la mezzanotte del 31 agosto all’indirizzo mail: segreteria@fadiesis.org.

A PORDENONE. Dopo la trasferta lucana, il Faf si trasferisce a Pordenone e in Fvg nella seconda metà di ottobre, dal 13 al 30, con una decina di eventi nel capoluogo friulano e in altre località del Friuli Venezia Giulia. A breve sarà reso noto il programma.