Parte da Monfalcone il nuovo tour del rapper Shade

Sarà la città di Monfalcone ad ospitare la prima tappa della nuova tournée di Shade, il giovane rapper salito alla ribalta con il primo singolo 'Bene ma non benissimo' e che con le sue hit ha scalato le classifiche musicali italiane.



L’appuntamento è per sabato 9 aprile, alle 20.30, al Teatro Comunale di Monfalcone, per una serata all’insegna della musica e del divertimento, con una finalità benefica.



“Dopo lo stop forzato del comparto artistico e musicale dovuto all’emergenza sanitaria, finalmente ripartono gli eventi dal vivo e il Comune di Monfalcone ha pensato ai giovani, che per molto tempo sono stati costretti a rinunciare agli eventi dal vivo, organizzando un concerto a loro dedicato" ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint, ringraziando l’attività del Centro Innovation Young che ha creato un'ulteriore opportunità per la Città con risvolto anche benefico.



L’ingresso al concerto è gratuito, ma ci sarà la possibilità, per chi volesse contribuire, di effettuare un’offerta volontaria per la Cooperativa Sociale "Croce la Monfalconese". I proventi raccolti saranno destinati all'acquisto di sedie montascale elettriche per il trasporto dei degenti.



Ad aprire il concerto sarà il giovane rapper QualiSKSK che ha partecipato all’ultima edizione del Talent del Centro Giovani Innovation. A presentarlo, Aljosa Gergolet e Gabriele Bergantini.L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni “World Music School” e “Solidarietà è Vita ODV”, che hanno già affiancato il Comune nell’organizzazione di iniziative solidali, come ad esempio il Monfalcone Talent Show 2021. In quell'occasione sono state acquistate strumentazioni mediche per la pediatria del Pronto Soccorso di Monfalcone.Per partecipare al concerto è necessaria la prenotazione dei posti, da effettuarsi presso il Centro Giovani Innovation Young, oppure scrivendo una mail a innovation_young@comune.monfalcone.go.it, o telefonando ai numeri 0481 494496 (mattina) o 0481 494656 (pomeriggio).I biglietti dovranno essere ritirati presso il Centro Giovani Innovation Young, in Viale San Marco 70, entro le ore 19.00 del 9 aprile.