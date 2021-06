Parte da Villa Manin 'Il mansplaining spiegato a mia figlia', il tour di Valerio Lundini

Il mansplaining è un neologismo sincratico anglofono con il quale viene definito quell’atteggiamento paternalistico di alcune persone che tendono a commentare o a spiegare, in un modo condiscendente, troppo semplificato o troppo sicuro di sé “qualcosa di ovvio”, perché pensano di saperne di più.



“Il mansplaining spiegato a mia figlia” è invece il titolo dissacrante del nuovo atteso spettacolo di Valerio Lundini, una delle voci più originali della comicità italiana, che con il programma “Una pezza di Lundini” (in onda da settembre 2020 nella seconda serata di Rai2) ha rinnovato il linguaggio della comicità televisiva, diventando “il personaggio dell’anno” e un autentico punto di riferimento soprattutto tra i più giovani.



Nel nuovo surreale show dello stralunato comico e presentatore vivranno sketch improbabili, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile. Sarà anche un'occasione per incontrare dal vivo il pubblico che ha iniziato ad amarlo e a seguirlo in tv e sui social.



Prodotto e distribuito da Vigna PR e DO7 Factory, il tour di Valerio Lundini arriverà, da nord a sud, in tutta Italia: partirà il 7 agosto da Villa Manin a Codroipo (Udine) e proseguirà l'8 agosto al Parco della Musica a Padova, poi il 9 agosto alla Rocca Malatestiana a Cesena. Il 21 agosto “Il mansplaining spiegato a mia figlia” andrà in scena all'Anfiteatro Romano di Terni, il 27 agosto ai Giardini di Palazzo Reale a Napoli, il 28 agosto si sposterà in Puglia, a Fasano (Brindisi) al Faro di Torre Canne. La tranche di settembre partirà il 3 dal Carroponte di Milano, il 7 settembre all’ Hiroshima Garden di Torino, l’8 settembre al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) e il 9 settembre a Camogli (Genova) in Piazza Battistone. Fino ad arrivare a Roma il 12 settembre al Teatro di Ostia Antica e infine il 16 settembre all'Arena Puccini di Bologna.I biglietti per il tour saranno in vendita dalle ore 14:00 di giovedì 17 giugno online su Ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati (la data di Fasano al Festival Costa dei Trulli sarà in vendita dal 23 giugno e la data di Camogli al Festival della Comunicazione, a ingresso gratuito, sarà prenotabile da fine agosto). Tutte le informazioni su www.vignapr.it