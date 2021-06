Parte la rassegna culturale 'Chi porta la Citronella?'

Presentata la quarta edizione della rassegna estiva ‘Chi porta la citronella?’, organizzata dal Comune di Fiume Veneto, con un nutrito il programma che si svilupperà in 12 appuntamenti, nel capoluogo e in tutte le frazioni, spaziando dalla letteratura, al teatro per adulti e per bambini, mostre, documentari e concerti.



“Si inizia – elenca l’assessore alla cultura Donatella Azzaretti - sabato 26 giugno alle 21.30, presso il palco esterno della Casa dello Studente, con un omaggio al nostro celebre concittadino Elia Liut, pioniere dell'aeronautica, primo trasvolatore delle Ande ecuadoriane, il cui centenario dell’impresa è stato celebrato nel 2020: ‘Musica tra le nuvole’ è un concerto, con narrazione e live painting (disegno dal vivo) che vede la collaborazione di vari artisti come il disegnatore Paolo Cossi, l'attore Massimo Somaglino, i musicisti di Stravinskij Ensemble diretti da Giulia D'Andrea".



, il, verrà proiettato il documentario di, mentre il, a, serata spensierata con ile il recital comico-musicalepresentano un nuovo lavoro: la brillante commedia teatrale, a: ‘Piccoli eroi’, spettacolo teatrale a cura della; la lettura animata di’ ile la lettura animata della fiaba di, accompagnata da, nell'anfiteatro delil. Ailil gruppo teatralecon il musical teatrale ispirato alle, mostra di costumi tradizionali provenienti da tutto il mondo, dalla collezione del nostro concittadino, recentemente scomparso,. Sua figlia Rossana, sarà la relatrice della conferenza delintitolata ‘’ è una toccante mostra missionaria interculturale per immergersi in differenti realtà del mondo. L’esposizione arriva ain occasione del progetto, realizzato da Comivis a Texcoco, in Messico, con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.La rassegna si concluderà il, nell''area antistante il Municipio, con una serata speciale in compagnia del giornalista, reporter, già vicedirettore del TG5,"Vogliamo esprimere un ringraziamento speciale alle Pro Loco, alle Associazioni e al gruppo comunale di Protezione Civile, per il contributo organizzativo per la buona riuscita della rassegna - conclude-”.