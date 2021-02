Partite le riprese di 'Across the River and Into the Trees'

Dopo tanti rinvii e molte settimane a Venezia e in Veneto, oggi sono finalmente sbarcate in regione le riprese di “Across the River and Into the Trees”, produzione internazionale del film adattamento del romanzo di Ernest Hemingway “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Il film è diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz ed è prodotto da Robert MacLean di Tribune Pictures; la sceneggiatura è del candidato ai Bafta Peter Flannery.

Ambientato in Italia alla fine della Seconda guerra mondiale, “Across the River and Into the Trees” è la storia del Colonnello dell’Esercito Americano Richard Cantwell, un eroe di guerra di grande intelligenza e cultura, che affronta la notizia della sua malattia terminale con caparbio disprezzo. Determinato a trascorrere i suoi ultimi giorni in tranquilla solitudine, chiederà ad un pilota militare di portarlo a Venezia, per rivedere i suoi luoghi preferiti e imbarcarsi in un’ultima caccia all’anatra. Ma i piani di Cantwell cominceranno a cambiare quando incontrerà casualmente una bella aristocratica che gli offrirà speranza, redenzione e una fuga dagli orrori della guerra.

Il protagonista nel film avrà il volto di Liev Schreiber, attore statunitense già interprete di film come Wolverine, Il caso Spotlight e Salt. Nel cast anche Matilda De Angelis, Laura Morante, Sabrina Impacciatore, Alessandro Parrello e Josh Hutcherson.

I ciak in Fvg riguarderanno per tre giornate di ripresa Villa Kechler De Asarta, situata a Fraforeano di Ronchis, dove anche nella realtà Hemingway soggiornò per qualche tempo alla fine degli anni ’40, trasformata per finzione scenica nel quartier generale delle Forze Anglo-americane a Trieste dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Seguirà, nella prima settimana del mese di marzo, una giornata di riprese a Trieste, un passaggio di macchina d’epoca in Strada Napoleonica.

Non poteva dunque aprirsi in modo migliore un 2021 che per la Fvg Film Commission si annuncia da record: sono molteplici le produzioni in arrivo, considerando che purtroppo il 2020 era stato un anno pesantemente condizionato dalla pandemia anche in questo settore.