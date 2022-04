Paschalia, la grande musica per la domenica delle Palme

La domenica delle Palme è già alle porte e aprirà la Settimana santa, da sempre caratterizzata dai contenuti musicali più suggestivi e intensi. Anche per la rete regionale tematica di concerti e celebrazioni liturgiche Paschalia dell'Usci Fvg inizia quindi un periodo di appuntamenti imperdibili che raggiungeranno gli appassionati di musica corale in molti luoghi della regione.



UDINE

Udine sarà capofila di questa settimana di musica corale con ben otto eventi. Il fine settimana musicale sarà aperto venerdì 8 aprile dal Gruppo polifonico Claudio Monteverdi con la Passione di Christo secondo Giovanni di Francesco Corteccia, alle 20.30 nella chiesa di San Teodoro.



Sabato 9 aprile si potrà scegliere tra tre proposte, sempre in orario serale. Nella chiesa di Cavenzano il complesso corale Lorenzo Perosi e il coro San Martino presenteranno un’antologia di brani dal 1600 ad oggi. Per chi volesse vivere questo periodo in modo diverso e con ritmi da opera rock, potrà ascoltare nella chiesa di Gonars 30 minuti e più di Jesus Christ Superstar con i gruppi riuniti Fun&Coro, Sirius Ensemble, Coro San Vincenzo, Soul Circus Gospel Choir e Natural Sounds. Nella chiesa di Artegna sarà in programma il progetto Crux fidelis, realizzato dal Coro Panarie e dal Coro del Rojale. Lo stesso programma verrà proposto domenica 10 aprile nella chiesa di Pagnacco. La Domenica delle Palme verrà celebrata in musica anche all’interno di contesti liturgici. Alle 11.00 nel santuario di Gemona la messa verrà accompagnata dal canto del coro Kelidon-Si Quaeris. Alle 19.00 seguirà la messa serale nella chiesa di Pasian di Prato con la preziosa opportunità di ascoltare musiche in friulano legate al tempo quaresimale, raccolte ed eseguite dal coro femminile San Giacomo. Gruppi riuniti invitano mercoledì 13 aprile alle 20.30 a un evento di grande suggestione nella basilica di Aquileia, dove andrà in scena la sacra rappresentazione con l’Oratorio pasquale di Davide Liani. Lo eseguiranno la Corale Caminese (proveniente dal luogo di origine del compositore), il coro JC di Plasencis, il Piccolo coro Natissa e l’ensemble strumentale Studium Musicae.



PORDENONE

TRIESTE

GORIZIA

In provincia di Pordenone saranno tre gli appuntamenti di Paschalia: venerdì 8 aprile a Pravisdomini con la meditazione musicale del coro Aquafluminis nella chiesa di San Martino (inizio alle ore 20.45), riproposto la sera successiva nella chiesa di Fiume Veneto. Domenica 10 aprile alle 17.00 il duomo di Valvasone ospiterà invece il concerto di argomento quaresimale dell’Ensemble9cento di Porcia.Tre saranno anche gli eventi di Paschalia a Trieste, tutti nelle chiese del capoluogo. Si inizierà venerdì 8 aprile nella chiesa di San Giovanni, dove alle 20.30 sarà in programma il raffinato progetto musicale di un gruppo regionale di nuova formazione, il Mittelvox Ensemble, che presenterà tra gli altri brani anche il raro Stabat Mater di Rheinberger con l’accompagnamento del quartetto d’archi Nova. Sabato 9 aprile si proseguirà nella chiesa dei santi Pietro e Paolo con un concerto meditativo dal titolo Non c’è più tempo per l’indifferenza, il cui corredo musicale sarà frutto della collaborazione tra il locale ensemble Il Focolare e il Coro polifonico S. Antonio Abate di Cordenons (inizio ore 20.15).Da mercoledì 13 aprile invece appuntamento alle 21.00 nella chiesa della Beata vergine del Rosario per i tradizionali responsori delle Tenebre che accompagneranno verso la Pasqua con capolavori del repertorio rinascimentale e barocco nelle esecuzioni della Cappella musicale della Beata Vergine del Rosario.In provincia di Gorizia Paschalia si concentrerà nella giornata di domenica 10 aprile con due concerti di grande interesse. Nel duomo di Gradisca alle 18.45 il Gruppo polifonico Monteverdi di Ruda eseguirà la Passione di Christo secondo Giovanni di Francesco Corteccia, autore fiorentino del Cinquecento. La Chiesa del Sacro Cuore di Gorizia ospiterà invece la sacra rappresentazione su musiche del compositore friulano Davide Liani, progetto a voci e strumenti riuniti con la Corale Caminese, il coro JC di Plasencis, il Piccolo coro Natissa e l’ensemble strumentale Studium Musicae.