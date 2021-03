Paschalia, online i cori del Fvg

Celebrare le festività con il canto corale è una tradizione troppo radicata per essere interrotta a causa di divieti e limitazioni. Dopo la sperimentazione delle registrazioni virtuali, i cori hanno iniziato a declinare in modi diversi la propria presenza simbolica sulle scene, prediligendo negli ultimi tempi la rappresentazione delle modalità più classiche di esibizione, capaci di evocare la prossima ripresa. Riparte quindi il 19 marzo Paschalia, la rete regionale di eventi corali dedicati ai temi della passione e resurrezione nella tradizione musicale.



Il palcoscenico dell’Usci Friuli Venezia Giulia rimarrà ancora online, vista l’attuale impossibilità per i cantori di riunirsi per cantare, ma stavolta la proposta comprende una serie di progetti monografici costruiti con registrazioni recenti, montate per questa occasione. L'undicesima edizione di questa amata manifestazione non verrà quindi cancellata, come non è accaduto per nessuno dei grandi eventi di rete dell'unione corale regionale.



Il mantenimento dei momenti di incontro, anche se in questo caso sulla pagina facebook e sul canale youtube Usci FVG, è stato infatti un modo per infondere ottimismo nelle centinaia di gruppi associati che attendono da un anno la ripresa dell'attività in una regione che è da anni ai vertici nazionali per quantità e qualità della proposta corale.L'ottimo riscontro sul piano degli ascolti e delle visualizzazioni ha convinto l'organizzazione a proseguire su questa strada che permette di coinvolgere attivamente i cori partecipanti. In questo caso i protagonisti di Paschalia hanno utilizzato materiali preesistenti per ricostruire l'impressione di brevi concerti tematici di argomento sacro. Le giornate di programmazione riguardano i fine settimana (ma non solo), con avvio dei concerti virtuali alle ore 18.00. Tutte le registrazioni rimarranno online, per permettere a ciascuno di riascoltare oppure di scegliere un orario diverso di programmazione degli appuntamenti corali.Si parte venerdì 19 marzo con il Coro Sante Sabide di Goricizza di Codroipo che ha realizzato il mese scorso in modalità virtuale una miniatura di argomento quaresimale con musiche di Bruckner e Purcell, dedicata proprio alla programmazione di Paschalia. Si prosegue la sera successiva, sabato 20 marzo, con il Coro polifonico S. Antonio Abate di Cordenons, con una serie di registrazioni live, mentre domenica concluderà il primo trittico la Corale Caminese con una recente registrazione di brani che considerano anche il patrimonio corale regionale.