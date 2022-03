Paschalia torna in presenza con i cori dell'Usci Fvg

Paschalia, la rete regionale di concerti a tema quaresimale e pasquale, ritorna dal 27 marzo nella sua consueta forma “in presenza”. Quest'anno i cori dell'Usci Friuli Venezia Giulia hanno aderito all'iniziativa con cinquanta appuntamenti, in programma fino al 1 maggio.



La ripresa dell'attività corale viene confermata dal ricco calendario che comprende concerti spirituali e celebrazioni liturgiche, nell'ambito dei quali i cori partecipanti esprimeranno la varietà dei loro repertori, dalle raffinate polifonie cinquecentesche fino all'opera rock, dalle esecuzioni a cappella alle collaborazioni con singoli musicisti o orchestre da camera. Sul sito uscifvg.it è già disponibile il calendario completo che comprende tutte le informazioni utili per scegliere la situazione musicale più vicina alle proprie preferenze e per invitare a vivere a più ampio raggio le differenti proposte inserite nella rete regionale.



L’apertura sarà in grande stile con dieci eventi in programma nella prima settimana. Domenica 27 marzo la provincia di Udine sarà protagonista assoluta con due appuntamenti. Si inizierà alle ore 9.00 nella chiesa di Pasian di Prato con la messa quaresimale a cura del coro femminile San Giacomo, che per l’occasione interpreterà musiche del “menestrello di Dio”, come era stato soprannominato il compositore austriaco Anton Bruckner. Alle ore 18.00 il Gruppo polifonico Claudio Monteverdi proporrà nella chiesa di Crauglio la Passione di Christo secondo Giovanni del compositore rinascimentale toscano Francesco Corteccia.Paschalia proseguirà mercoledì 30 marzo ore 20.45 nel duomo di Latisana con atmosfere completamente diverse, in un evento a cori riuniti nel segno della rock opera Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber. Le hits di questo grande successo rivivranno nelle interpretazioni dei gruppi Fun&Coro, Sirius Ensemble, Gruppo corale femminile San Vincenzo, Soul Circus Gospel Choir e Natural Sounds.Udine continuerà a fare da capofila agli eventi di Paschalia venerdì 1 aprile nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, dove alle 20.45 il gruppo Iuvenes Harmoniae interpreterà le suggestioni di un itinerario liturgico-musicale dal gregoriano ai giorni nostri. Nella serata di sabato 2 aprile lo stesso programma verrà riproposto nella chiesa di Moruzzo, mentre contemporaneamente nella chiesa di San Martino a Reana del Rojale il Coro del Rojale e il coro Panarie collaboreranno nell’esecuzione di un programma di argomento quaresimale dal titolo Crux fidelis (evento che verrà replicato domenica 3 aprile alle 18.00 nella chiesa di San Clemente a Povoletto). Il sabato sera a Udine offrirà un’ulteriore opportunità al pubblico della musica corale con il concerto del nuovissimo Mittelvox Ensemble che collaborerà con l’orchestra d’archi Nova di Nova Gorica nell’esecuzione di una meditazione musicale sulla Passione di Cristo che inizierà alle 20.30 nella chiesa di San Giorgio.Sabato 2 aprile anche Trieste farà il suo ingresso nel cartellone di Paschalia con il concerto nella chiesa della Madonna del Mare, dove alle 20.30 si uniranno le voci e i repertori di tre gruppi: la Corale Nuovo Accordo, il coro Clara Schumann e la Società polifonica Santa Maria Maggiore.Domenica 3 aprile la Cappella musicale della Beata Vergine del Rosario aprirà nell’omonima chiesa del centro storico di Trieste la serie di suggestive celebrazioni del periodo quaresimale con la messa serale delle ore 20.00, durante la quale verranno eseguiti il Miserere di Lully e la cantata BWV 147 di Johann Sebastian Bach.