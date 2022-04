Pasiano di Pordenone ricorda il regista Damiano Damiani

Il 2022 è un anno di grandi ricorrenze in Fvg, e in particolare per il Friuli Occidentale, a partire dal centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. A questo illustre friulano si aggiunge un altro regista e sceneggiatore, Damiano Damiani, anche lui nato cento anni fa, a Pasiano di Pordenone.



L'amministrazione comunale vuole rendere omaggio al regista e sceneggiatore, nonché attore e scenografo nato a Pasiano di Pordenone, in località Sant’Andrea, il 23 luglio del 1922. Per questo motivo il Comune è al lavoro con diverse associazioni per organizzare degli eventi culturali che omaggino uno dei suoi più illustri cittadini, talento anticonformista che assieme ad altri rinnovò il cinema italiano all'inizio degli anni Sessanta.



Da qui tre idee, in fase di progettazione: la proiezione di un film all’aperto da lui diretto durante l’estate, nel giorno della nascita; l’allestimento di una mostra personale al teatro comunale Gozzi con opere da lui dipinte dopo essersi ritirato dalle scene e aver girato film per il grande schermo e per la tv; un evento celebrativo finale, a dicembre, alla presenza dei famigliari.



Non sarebbe la prima volta che la famiglia visita la terra d’origine del padre. Nel 2019, infatti, le figlie Cristina e Sibilla, erano state a Pasiano in occasione della cerimonia di intitolazione della sala espositiva della struttura del parco dei Molini. In precedenza, l’amministrazione aveva già intitolato all’illustre cittadino una via nella frazione di Sant’Andrea.Nonostante visse solo la sua primissima infanzia a Sant'Andrea, mentre il padre Ulderico Enzo prestava lavoro come fattore a Villa Morpurgo, negli anni Damiani ha sempre rivendicato la propria friulanità, data dal suo albero genealogico.

Damiani ha diretto 28 film, di cui in diversi casi firmò soggetto e sceneggiatura, tra i quali ricordiamo 'Quién Sabe?' (1966) con Gian Maria Volonté e 'Il giorno della civetta' (1968), quest'ultimo tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia. Per la tv, invece, Damiani è ricordato soprattutto per la prima serie, datata 1984, de 'La piovra'. Nel 2003 il ritiro che lo portò a intraprendere la strada della pittura. E' morto a Roma il 7 marzo 2013.