Pasolini 100, gran finale per la retrospettiva cinematografica

Il “testamento” scomodo e controverso, il film più perfetto sul “potere” e sulle sue contraddizioni: “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, l'ultimo film di Pier Paolo Pasolini, sarà proiettato martedì 31 gennaio a Pordenone e mercoledì 1 febbraio a Udine, alle 20:45. I due appuntamenti chiudono la grande retrospettiva con tutti i film del regista e poeta che Cinemazero e Visionario hanno proposto, una volta alla settimana, a partire dallo scorso autunno, in occasione del centenario della nascita di Pasolini.

"Abbiamo voluto scommettere su un percorso lungo e denso, fatto di numerose serate, tutte introdotte da esperti, critici, artisti, allo scopo di consegnare agli spettatori una visione contemporanea, profonda e ricca dell'opera del cineasta", è il commento di Riccardo Costantini, responsabile archivi ed eventi di Cinemazero. "E il pubblico, specialmente quello giovane, ha risposto, dimostrando di apprezzare la nostra idea di fare parlare l’intellettuale con le sue opere, mostrare i suoi film sul grande schermo nel migliore dei modi possibili, in copie restaurate e di eccellente qualità".

Complessivamente oltre 1.400 persone hanno rivisto i film di Pasolini, con punte sensibili di presenza per 'Accattone', 'Mamma Roma' e 'Il Decameron'. Per ogni appuntamento, per ogni ospite presente nella retrospettiva, sono stati realizzati filmati - ora disponibili on line per tutto il largo pubblico - che contengono tutte le introduzioni ai lungometraggi: una ricca videoteca critica, che si offre nel tempo, anche come risultato di lungo periodo della retrospettiva.

Martedì e mercoledì 'Salò o le 120 giornate di Sodoma' sarà presentato dall'artista Michele Spanghero, autore dell’installazione sonora/visuale dedicata proprio a Salò: Apri gli occhi! / Open your eyes!: Pasolini out loud (Montreal, 2022) e dallo stesso Costantini, anche curatore di mostre e pubblicazioni pasoliniane, tra cui per Chiarelettere “Pier Paolo Pasolini. Polemica Politica Potere”.

Geniale “tradimento” di Sade e audace dissimulazione storica (la Repubblica Sociale, infatti, è solo un “cartone” metaforico), l’ultimo film di Pasolini aggredisce lo spettatore precipitandolo in un mondo in cui i rituali di perversioni e violenze rimandano surrettiziamente al presente. “Salò o le 120 giornate di Sodoma” mostra aberrazioni perpetrate secondo un regolamento da collegio infernale, dove ogni etica è pervertita nel suo contrario e la “soluzione finale” pedagogica consiste nella creazione di una nuova umanità, indifferente e assuefatta all’orrore.

"E' un film contro qualsiasi forma di potere e precisamente contro quella che io chiamo l’anarchia del potere", affermava il regista. Un film poco mostrato, che merita approfondimento, e che fa riflettere molto sull’oggi e sulle contraddizioni del potere.

