Pasolini 100 riscopre 'Il Decameron'

Ricominciano gli appuntamenti con la retrospettiva dei film di Pier Paolo Pasolini a Cinemazero e al Visionario: martedì 10 a Pordenone e mercoledì 11 di Udine, alle 20.45, ci sarà 'Il Decameron' (1971). Il primo film della Trilogia della vita è ispirato a nove racconti di Boccaccio, che l'autore ambienta a Napoli.

A introdurre la proiezione sarà Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario, saggista e docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna. Nell'occasione, Bazzocchi presenta il suo volume “Alfabeto Pasolini”, Carocci 2022, un libro che vuol essere mappa e bussola per muoversi all'interno dell'arcipelago di poesie, racconti, romanzi, saggi e film del grande intellettuale.

Contro un presente di conformismo e massificazione che gli ispira disgusto, Pasolini reagisce rievocando il mito di un passato popolare, dominato dalla carnalità e da un eros incorrotto. Ne “Il Decameron” privilegia i temi dell'erotismo, della morte e dell'inganno. L'umorismo beffardo e verace che percorre l'opera come un esorcismo non cancella una tinta ferale che si insinua nel tessuto delle storie, sempre dominate dalla densità materica di ambienti, oggetti e corpi. Lo stesso Pasolini interpreta il proprio autoritratto nel ruolo del “miglior discepolo di Giotto”.

"Non ho scelto i personaggi de 'Il Decameron' per caso ma per offrire esempi di realtà", affermava Pasolini. "Un personaggio de 'Il Decameron' è esattamente il contrario di un personaggio che si vede nei programmi televisivi o nei cosiddetti film consolatori. Questo per restare solo sul piano dell’idea figurativa. Da 'Il Decameron' in poi è questo che conta maggiormente, questa fisicità del personaggio, che s’impone".

La retrospettiva, pensata per il centenario della nascita di Pasolini, prevede poi ancora tre proiezioni: 'I racconti di Canterbury' (1972), martedì 17 gennaio a Pordenone e mercoledì 18 a Udine, 'Il fiore delle mille e una notte' (1974) a Cinemazero martedì 24 gennaio e al Visionario mercoledì 25 gennaio e infine 'Salò o le 120 giornate di Sodoma' (1975), martedì 31 a Pordenone e mercoledì 1 febbraio a Udine.

