Pasolini e il calcio in anteprima nazionale a Link

Anteprima nazionale per l’evento serale di sabato 4 settembre a Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, in programma fino al 5 settembre nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità a Trieste.

Alle 21 “Link on stage” punterà i riflettori sulla smisurata passione di Pasolini per il calcio. “Con le ali ai piedi. Il calcio secondo Pier Paolo Pasolini” titola infatti l’evento scenico in prima nazionale a Link, ideato, scritto e interpretato dal giornalista e autore Massimo Minella, vicecaporedattore di Repubblica Genova, nel 2014 vincitore del premio europeo "Mare nostrum Award".

In scena i riflettori saranno puntati appunto sul gioco del calcio, esercizio che ha scandito la vita di Pier Paolo Pasolini, egli stesso calciatore e scrittore di calcio, l’ala che corre sulla fascia senza mai risparmiarsi e il cronista che racconta di trame di gioco e di tifo sugli spalti.

Il viaggio nel calcio-religione di Pasolini inizia da una delle sue ultime partite, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, alla fine di maggio del 1975, e corre a ritroso, dagli esordi bolognesi al Friuli di Casarsa fino alla sua tragica conclusione, all’idroscalo di Ostia, con quel telo bianco sporco di sangue, a coprire il suo corpo martoriato, mentre a pochi metri di distanza un gruppo di ragazzi gioca a calcio in quello che altro non è che un campetto sterrato di periferia.

Dentro a questi confini, fra gioia e dolore, ci sono grandi e piccoli incontri, un linguaggio che nasce mutuando le lettere dell’alfabeto, scontri sul terreno di gioco senza mai risparmiarsi. C’è il calcio borghese e quello popolare, da giocare per ore fino a non farcela più su un grande tappeto verde o un campo di terra battuta senza un filo d’erba, da rubare anche solo infilandosi in una partita di ragazzi, togliendosi la giacca e rimboccandosi le maniche della camicia.

Link Festival, curato da Francesca Fresa con il direttore editoriale Giovanni Marzini, è organizzato da Prandicom in partnership con Fincantieri, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste e di Crédit Agricole Friuladria, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti. Mediapartner sono la RAI e il quotidiano Il Piccolo, che ospiterà sul suo sito la diretta streaming degli incontri.

Info e dettagli: linkfestival.it