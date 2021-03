Passione e Resurrezione con i cori in rete

Ancora in silenzio, ma sempre pronti a far sentire in modo alternativo la propria voce, i cori del Friuli Venezia Giulia si incontrano nella versione online di Paschalia. La rete di concerti e celebrazioni quaresimali e pasquali promossa dall’Usci Friuli Venezia Giulia non è stata cancellata nonostante l’impossibilità di riempire le cantorie e i palcoscenici di coristi. I cori sono stati infatti invitati a realizzare, con materiale a tema preesistente o preparato per l'occasione, quindici progetti musicali in video, la cui programmazione è iniziata il 19 marzo e proseguirà fino all’11 aprile.



Dopo l'avvio con i primi tre eventi online, lo spazio dedicato (disponibile su facebook, youtube e soundcloud) inizia ad arricchirsi e ciascuno dei progetti pubblicati sarà fruibile in qualsiasi momento anche dopo il “debutto” in streaming.



Sabato 27 alla stessa ora seguirà il dittico proposto dal Vocalia Ensemble di Sesto al Reghena Vox clamantis in deserto. Il gruppo femminile diretto da Francesca Paola Geretto ha abbinato lo splendido Cantique de Jean Racine di Fauré a una voce femminile del panorama musicale attuale, la compositrice basca Eva Ugalde.



sarà la volta di un programma monografico, con l'esecuzione di un estratto dalla. L'interpretazione sarà quella delle voci maschili del Gruppo polifonico Claudio Monteverdi di Ruda, attualmente condotto da Mira Fabjan ma diretto nella registrazione da Manuela Marussi. La Settimana santa si aprirà il, con una selezione da, messo in scena nel mese di ottobre 2020 dall’associazione In Hoc Signo Tuta di Palmanova.