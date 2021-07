Patti Smith, il ritorno di un’icona dopo la pandemia

Un grande nome internazionale per la rassegna Nottinarena: all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro martedì 13 arriva Patti Smith, cantautrice, poetessa. E soprattutto icona vivente assoluta, che in oltre quarant’anni di carriera ha saputo raccontare il mondo attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente e idealista, tra gli artisti più influenti di sempre, dopo l’annullamento del tour italiano previsto a luglio 2020, ritorna accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochfo.