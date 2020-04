Patti Smith, Vasco, Zucchero e Nannini per il Concertone del Primo maggio

Il Coronavirus ferma anche il Concertone del Primo Maggio, il tradizionale appuntamento musicale promosso da Cgil, Cisl e Uil che ogni anno si tiene in piazza San Giovanni, a Roma. La 30ma edizione del Concertone, condotta da Ambra Angiolini, sarà trasmessa in diretta su Rai 3, la sera del 1° maggio, con un cast nazional-popolare che guarda al cantautorato.

Gli artisti si esibiranno a porte chiuse dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre location sparse per l'Italia.

Tra i cantanti che parteciperanno anche Patti Smith, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero, nomi di punta del cartellone. Confermata anche la partecipazione di Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Il tema di quest'anno è 'Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro'.