Peo Alfonsi in concerto per il Lunatico Festival

Arriva al Lunatico Festival il chitarrista e compositore Paolo «Peo» Alfonsi, ai vertici del chitarrismo italico tra jazz… e dintorni.

Alfonsi si muove da sempre in quel vasto e fascinoso territorio in cui non esistono barriere tra musica colta, jazz e popolare; nato e artisticamente cresciuto in Sardegna, da qualche anno è residente a Verona. Alfonsi vanta anche collaborazioni con Al Di Meola, Marc Ribot, Noa, Roberto Ottaviano, Paolo Fresu, Norma Winstone, e con lo stesso Pat Metheny.B.M.



Ingresso gratuito: prenotazione presso l'infopoint a Il Posto delle Fragole dalle 18.30 alle 20.00 la sera stessa dello spettacolo. I rimanenti posti disponibili saranno a disposizione dalle 20.30 all'ingresso dell'area spettacolo. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Teatro Miela Bonawentura.



Il Lunatico Festival è un progetto della Associazione ConF.Basaglia realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la coorganizzazione della cooperativa La Collina e in partnership con Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Bonawentura/Teatro Miela, GECT, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, Fondazione Pittini, Accademia della Follia, Sent.



Gli eventi si svolgono negli spazi adiacenti il Teatrino Franca e Franco Basaglia nel Parco di San Giovanni di Trieste.