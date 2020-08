Per il Concerto all'Alba l'arpa solista di Emanuela Battigelli

Il prossimo 2 agosto presso la Fortezza di Osoppo si terrà l'ormai tradizionale Concerto all'Alba, organizzato dall'Associazione BieleStele in collaborazione e con il sostegno della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Osoppo. L'appuntamento è alle 04:50 con l'arpa solista di Emanuela Battigelli, ad ingresso libero.



In questo concerto Battigelli eseguirà in prima assoluta - a quasi cento anni dalla composizione - il trittico di Guido Guerrini Le suore – tre bozzetti per arpa scritto a San Michele in Bosco nel 1921 e dedicato alla futura moglie Emilia Putti; dalla loro unione nascerà nel 1923 la grande scrittrice e poetessa Cristina Campo.



Emanuela Battigelli suonerà inoltre la trascrizione di una sua improvvisazione ispirata dalla poesia Le ninfee di Daniel Mark Epstein (dal libro Dall'alba al crepuscolo a cura di Simone Dubrovic, Raffaelli Editore).



Nel concerto, la cui supervisione al suono sarà a cura di Artesuono, verranno eseguite musiche di Satoh, Battigelli, Schumann, Guerrini e Farkas.